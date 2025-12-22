Tennistavolo Valmadrera. Un Natale da record: tre primi posti e successi in tutte le categorie

Chiuso il girone d’andata in vetta

Vittorie dal C2 alla D3

VALMADRERA – Un Natale speciale per il Tennistavolo Valmadrera, che chiude l’ultima giornata del girone di andata dei campionati regionali con il successo di tutte le proprie squadre.

In evidenza la formazione di C2 del Tennistavolo Valmadrera, capace di mantenere il primo posto in classifica grazie alla vittoria per 5-2 a Milano: il settimo successo consecutivo consente alla squadra di chiudere il girone di andata da imbattuta, confermando il primato nel campionato di C2.

Una vittoria senza discussioni. La sfida contro le Aquile Azzurre si apre all’insegna della massima determinazione dei valmadreresi, subito padroni del campo. Il doppio Valcarenghi-Santucci offre una prestazione impeccabile, imponendosi per 3-0 senza concedere set e confermando un’intesa sempre più solida, che continua a rappresentare uno dei punti di forza della squadra.

Nel singolo, Spaziante ha proseguito con un’altra vittoria convincente, mentre Valcarenghi e Santucci hanno incrementato ulteriormente il punteggio, portando la squadra sul momentaneo 4-0.

A quel punto il tecnico ha optato per il turnover, concedendo spazio a Noseda, che purtroppo non è riuscito a conquistare il punto, cedendo al suo avversario in una partita combattuta e di grande livello. Una piccola battuta d’arresto è arrivata anche quando Spaziante ha perso il sesto incontro, in una sfida di alto profilo, dimostrando comunque la propria qualità tecnica e i progressi maturati grazie ad allenamenti mirati.

La vittoria finale è stata sigillata da Valcarenghi, che ha chiuso l’incontro con un netto 3-0, fissando il punteggio sul 5-2 a favore del Tennistavolo Valmadrera.

Con questa vittoria, il Tennistavolo Valmadrera conquista meritatamente la vetta della classifica al termine del girone di andata. Un risultato frutto di mesi di allenamenti intensi, di grande affiatamento tra i giocatori e di un lavoro costante su ogni dettaglio tecnico. Il gruppo ha dimostrato di saper giocare unito, con determinazione e spirito di squadra, rispondendo prontamente agli avversari e sfruttando ogni occasione per metterli in difficoltà.

Approfittando di un calendario favorevole contro le squadre in fondo alla classifica, la squadra di D1 conquista un netto 6-1 a Como. Il match segna anche il ritorno di Ambrogio Brambilla, vincente in un incontro dopo l’infortunio, mentre Roberto Brambilla contribuisce come sempre con due punti nei singolari e nel doppio. Garlati, intanto, continua a ritrovare la solidità che lo aveva contraddistinto in passato.

La squadra D3B conquista la vittoria a Castellanza grazie a Pietro Arrigoni, supportato dall’esordio di Alessandro Valcarenghi, e al punto conquistato dal rientrante Martino Gerosa, anch’egli reduce da un infortunio.

Classico testa-coda nel girone A della D3, con la squadra che si impone per 7-0 contro i giovanissimi del CSI Morbegno, vincendo tutti gli incontri per 3-0. La sfida segna anche il ritorno alle competizioni dell’esperto Giuseppe Bisogno. Con questo successo, la squadra inizia il girone di ritorno con 4 punti di vantaggio sulla seconda classificata e un differenziale positivo in tutti gli scontri diretti, lasciando ben sperare per l’esito finale del campionato.

Nella domenica che chiude il fine settimana, la squadra D2 torna da Milano, sconfiggendo le Aquile Azzurre con un netto 6-1. I giovani Fontana e Belfiore, coadiuvati dagli esperti Ivan Vassena e Michele Fumagalli, dominano l’incontro. Anche per loro valgono le stesse considerazioni della D3A, con ampie possibilità di puntare alla promozione nella categoria superiore.

L’incontro della D3B si chiude con lo scontro tra le due compagini sperimentali di Valmadrera e Saronno, che metteva in palio i primi punti della stagione. Alla fine a spuntarla è la squadra di casa, grazie ai punti del capitano Mauro Lussana e al decisivo contributo di Francesco Viganò.

In questo periodo festivo, il Tennistavolo Valmadrera può guardare con soddisfazione al proprio percorso: tre primi posti “sotto l’albero” e la consapevolezza che il meglio deve ancora arrivare. Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di sfide e di ulteriori successi.

Risultati