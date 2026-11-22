Il bilancio del fine settimana

VALMADRERA – Bilancio in parità per l’ASD Tennistavolo Valmadrera nella 5ª giornata dei campionati FITeT 2026/27: tre vittorie e tre sconfitte tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Sabato la C2 ha battuto in casa il CUS Bergamo, la D1 ha vinto in rimonta a Bergamo e la D2 A ha superato nettamente il TT Varese Seristampa. Domenica mattina, invece, le due squadre B hanno ceduto in casa contro avversari più quotati.

Serie C2

La formazione di punta ha superato per 5-2 il CUS Bergamo. Dopo la sconfitta iniziale di Rebecca Spaziante con Ciubotaru, Davide Sironi ha ribaltato la sfida con Allieri: era sotto di due set, ha vinto i tre successivi e ha chiuso il quinto per 14-12. Matteo Valcarenghi ha vinto tutti e tre gli incontri giocati: il 3-0 su Piatti, il doppio con Sironi e il 3-0 su Ciubotaru, con un secondo set finito 16-14. Spaziante si è rifatta battendo anche lei Allieri al quinto set. Nell’ultimo incontro Michele Fumagalli ha ceduto a Piatti solo al quinto.

Serie D1

Vittoria in rimonta per 4-3 sul campo dell’US Olimpia Bergamo. Dopo le prime due partite Valmadrera era sotto per 0-2. Gennaro Belfiore aveva perso con Cervini, nonostante un quarto set durato fino al 19-21. Roberto Brambilla aveva ceduto al quinto con Medolago, dopo aver vinto un terzo set per 17-15. Rodrigo Grageda ha riaperto l’incontro con un 3-0 su Mazzoleni. Il doppio Brambilla-Belfiore e il 3-1 di Belfiore su Medolago hanno poi portato la squadra in vantaggio. Cervini ha pareggiato battendo Grageda al quinto set. Nell’incontro decisivo Brambilla ha vinto 3-0 su Pandolfi e ha consegnato due punti preziosi.

Serie D2 – squadra A

Netto 6-1 casalingo della D2 A contro il TT Varese Seristampa. Samuele Garlati e Riccardo Cattaneo hanno vinto entrambi i loro singoli. Ivan Vassena ha battuto Meregaglia per 3-0 e con Cattaneo ha vinto anche il doppio. L’unico punto ospite è arrivato nell’ultimo incontro, con Ghielmi che ha superato Vassena al quinto set.

Serie D2 – squadra B

Domenica mattina la D2 B ha ceduto per 2-5 al CUS Bergamo. I due punti di Valmadrera sono il doppio vinto 3-0 da Stefano Anghileri e Martino Gerosa e il successo di Mauro Lussana su Galmozzi, per 3-1 dopo due set ai vantaggi. Anghileri ha perso con Antonazzo un secondo set finito 15-17.

Serie D3 – squadra A

Trasferta senza punti per la D3 A, che ha perso 0-7 contro il GS CSI Morbegno A. Davide Plati, Nicola Perossi e Andrea Corti hanno lottato in diversi parziali, tre dei quali persi per 9-11.

Serie D3 – squadra B

Sconfitta per 0-7 anche per la D3 B, in casa contro l’US Villa Romanò. Il momento più combattuto è stato l’incontro di Ernesto Fernandez con Alessandro Cuoluvaris, durato cinque set: Fernandez ha vinto il primo 12-10 e il quarto 11-7 prima di cedere nel quinto. Nel doppio Pietro Arrigoni e Riccardo Martini hanno strappato un set. In campo anche Emanuele Corti.

Riepilogo



C2 TT Valmadrera – CUS Bergamo 5/2 – Giocatori: Spaziante, Sironi, Valcarenghi, Fumagalli

D1 US Olimpia Bergamo – TT Valmadrera 3/4 – Giocatori: Belfiore, Brambilla R., Grageda

D2 A TT Valmadrera A – TT Varese Seristampa 6/1 – Giocatori: Garlati, Vassena, Cattaneo

D2 B TT Valmadrera B – CUS Bergamo 2/5 – Giocatori: Anghileri, Lussana, Gerosa

D3 A GS CSI Morbegno A – TT Valmadrera A 7/0 – Giocatori: Plati, Perossi, Corti A.

D3 B TT Valmadrera B – US Villa Romanò 0/7 – Giocatori: Corti E., Arrigoni, Fernandez, Martini