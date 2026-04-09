Torna la Valma Street Block: al via la 10^ edizione con 50 blocchi e nuove aree di gara

Sabato la gara di arrampicata urbana coinvolgerà tutto il paese: debutta anche il parco di via Leopardi

Attesi circa 450 atleti: finali in serata e festa con musica, stand e iniziative per tutte le età

VALMADRERA – “Tutto è nato da un gruppo di ragazzi pieni di passione e di idee, che si sono detti ‘perché no?’, e poi ha funzionato, grazie alla dedizione e all’impegno, ma soprattutto all’atmosfera da sempre accogliente e aperta di questo sport.” Così gli organizzatori annunciano la decima edizione della Valma Street Block, la gara di arrampicata urbana che ogni anno, dal 2016 – fatta eccezione per due edizioni a Civate -, trasforma il paese di Valmadrera in un parco giochi verticale per gli amanti del boulder, pronti a sfidarsi in una giornata all’insegna dell’adrenalina e della convivialità.

L’evento, ormai identitario per la comunità di Valmadrera, viene organizzato da Cai e Osa Valmadrera, in collaborazione con Avis e con il patrocinio dei Comuni di Valmadrera e Civate. L’auspicio degli organizzatori è che il paese si riempia di un migliaio di persone – tra cui circa 450 partecipanti – come gli scorsi anni, creando un clima di festa e partecipazione popolare.

“Negli anni la manifestazione è cresciuta molto e ha assunto una risonanza che va oltre i confini locali – dichiara Domenico Rusconi, presidente dell’Osa -. Ciò è dovuto all’impegno dei ragazzi e alla specificità e professionalità di un evento che è ormai un modello di riferimento per il boulder”.

Per chi non lo conoscesse, il boulder è una delle specialità dell’arrampicata sportiva praticata su pareti naturali o artificiali senza imbrago ma con materassi di sicurezza (che saranno forniti dagli organizzatori stessi), ed è la pratica che vedrà coinvolti centinaia di atleti di ogni livello – anche principianti, “che sono i benvenuti!” – , non solo del territorio, ma provenienti da tutta Europa e addirittura oltre.

Sabato 11 aprile, infatti, gli arrampicatori si sfideranno affrontando blocchi di vario livello, suddivisi in 5 zone del paese, tra cui le scuole elementari, il centro logistico, il centro Fatebenefratelli, la piazza del cinema e il centro paese, che sarà la zona principale.

Come ogni anno, però, i coraggiosi si cimenteranno in una variante “cittadina” e ormai iconica di questo sport:

“Non si tratta di pareti tradizionali, ma di edifici pubblici e attrezzature di vario tipo adibite a blocchi – spiega Andrea Testa, membro di Osa e Cai Valmadrera -. Quindi, oltre a porte e infissi, ci si arrampicherà sopra e attorno a una scala antincendio, a un tavolo, un albero, delle colonne, oltre al famoso dodecaedro”.

Quest’anno la gara prenderà avvio alle 12.30: da quel momento, gli arrampicatori avranno tempo fino alle 18.00 per affrontare i blocchi – di quattro diverse difficoltà -, nell’ordine che preferiranno. Terminato il tempo disponibile, alle 18.45 ci saranno le finali, che vedranno i 6 atleti per categoria – femminile e maschile – che avranno chiuso più blocchi affrontarsi in una prova a tempo. A seguire le premiazioni alle 20.00 al parco di via Leopardi.

“Ogni blocco è presidiato da un giudice e munito di materasso, per garantire la sicurezza dei partecipanti” dichiarano gli organizzatori. La gara è infatti aperta a tutti: “Il nostro obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla montagna e al mondo dell’arrampicata, ma non solo – dichiara Gianfranco Rusconi, presidente del Cai Valmadrera -. Vogliamo aggiungere una componente educativa, per fare comprendere che è importante praticare questo sport (e non solo) in sicurezza, con la giusta attrezzatura e la giusta formazione. La gara è quindi un evento importante di divulgazione per il Cai, che crede molto nelle potenzialità del nostro territorio”.

Trattandosi di un’edizione speciale, i blocchi quest’anno saranno 50, dieci in più che l’anno scorso, e la gara coinvolgerà per la prima volta anche il parco di via Leopardi, inaugurato nel 2024, che vedrà la presenza di una torre di arrampicata alta circa 8 metri messa a disposizione da Cai Lombardia, con tanto di attrezzatura, per permettere ai bambini non in gara di provare a loro volta l’emozione di arrampicare. Anche Avis Valmadrera parteciperà all’evento con uno stand: “Aggrappati alla fortuna” proporrà una sfida con tanto di premio per chi conseguirà il miglior tempo.

Ma la giornata non terminerà alle 18: a seguire ci sarà una serata gratuita e aperta a tutti, con stand di cibo e bevande, e un dj set di Snapout, promosso dalla stessa Avis.

Parole di entusiasmo e di stima nei confronti degli organizzatori da parte del vice presidente di Avis Valmadrera Giovanni Rusconi: “Siamo felici di collaborare con i ragazzi. Spesso si parla male di questa generazione, ma realtà come quella della Valma dimostrano che i giovani sono pieni di iniziative e hanno valori da mettere in gioco: bisogna riconoscerglielo. Ogni anno si crea un ambiente sano, dove è piacevole stare”.

Si tratta insomma di un appuntamento di primavera che ha ormai il posto fisso su molti calendari, quest’anno molto sentito dallo stesso Comune di Valmadrera. A tal proposito l’assessore allo sport Marcello Butti: “Siamo arrivati alla decima edizione, e questa iniziativa si riconferma importante per il nostro Comune. Dietro ci sono soprattutto ragazzi, che ogni anno si danno da fare per mesi (una ventina di organizzatori comincia a lavorare sin da novembre, ndr) per dare vita a un grande evento. Da parte nostra, in occasione di questa edizione, abbiamo voluto supportarli economicamente e alleviando qualche fatica burocratica. Siamo molto contenti e confidiamo nel successo che l’evento riscuote ogni volta, portando tanti giovani nel paese e creando una ricorrenza ormai centrale”.

Da ultimo, l’invito dei giovani organizzatori ai loro coetanei: “Che arrampichiate o meno, venite alla Valma. Perché? Perché è bella la montagna, è bello lo sport, è bello imparare, ma soprattutto lo è sentirsi accolti grazie alla determinazione e alla semplicità di chi ha una passione e non vede l’ora di condividerla con gli altri, chiunque siano”.

Per maggiori informazioni sulla Valma Street Block è possibile contattare gli organizzatori sulla pagina Instagram ufficiale o via mail.