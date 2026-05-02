Trofeo Dario e Willy: trionfo Ugazio, Basso da record

In 400 al via per la 20° edizione della skyrace, quinta prova della Crazy Skyrunning Italy Cup

Completano il podio Rota e Brambilla, siglato il nuovo record femminile della gara. Oltre 100 giovani nella prova promozionale

VALMADRERA – Una giornata di sport, passione e grande partecipazione ha celebrato il 20° Trofeo Dario e Willy, andato in scena venerdì 1° maggio, traguardo storico per una delle skyrace più amate del calendario Fisky, nonché quinta prova della Crazy Skyrunning Italy Cup.

Ai nastri di partenza si sono presentati ben 400 concorrenti, confermando il fascino e l’attrattività di un evento che, anno dopo anno, continua a richiamare atleti da tutta Italia. La manifestazione, organizzata dall’Asd Osa Valmadrera, assume quest’anno un valore ancora più speciale, coincidente con il 75° anniversario di fondazione della società.

Sul piano agonistico, la vittoria maschile è andata a Marcello Ugazio (Sport Project Vco), che ha chiuso la gara con il tempo di 2:23.07, imponendosi con autorevolezza su un percorso tecnico e selettivo.

Alle sue spalle sono saliti sul podio Andrea Rota (Osa Valmadrera), secondo in 2:26:25 con un distacco di tre minuti, e subito dietro Danilo Brambilla (Falchi Lecco), terzo in 2:26:56.

In campo femminile, prestazione di altissimo livello per Cecilia Basso (G.s. Orecchiella Garfagnana), che ha dominato la gara con il tempo di 2:49.04, stabilendo anche il nuovo record della competizione. Il podio femminile è stato completato da Alice Minetti (Boves Run), seconda in 3:00:32, e Arianna Oregioni (Team Valtellina ASD), terza in 3:11:27.

Ottima anche la risposta nella gara promozionale, che ha visto la partecipazione di 104 ragazzi e ragazze, segno di un movimento in crescita e di un forte investimento sul futuro della disciplina.

La manifestazione ha preso il via già dalle prime ore del mattino, con il ritrovo alle 7.30 presso la casetta degli amici di Parè, in zona lago, seguito dal ritiro dei pettorali. La partenza ufficiale è stata data alle 9.00 dal pratone di Parè.

Alle 10.00 è scattata la gara promozionale, seguita dalle premiazioni alle 10.45. L’arrivo del primo concorrente è stato registrato intorno alle 11.20, mentre dalle 12.00 è iniziato il tradizionale Pasta Party, momento conviviale che ha chiuso la giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Un’edizione speciale, quella del ventennale, che ha saputo unire competizione, partecipazione e passione, confermando il Trofeo Dario e Willy come uno degli appuntamenti più significativi del panorama skyrunning italiano.

I risultati completi su ENDU.