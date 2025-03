Trofeo Dario & Willy: a Valmadrera il Campionato Italiano di Skyrace Fisky

Il 1° maggio in palio i titoli tricolori assoluti e di categoria

Saranno soltanto 400 i pettorali a disposizione per la skyrace

VALMADRERA – Il primo maggio per gli skyrunner non significa solo festa dei lavoratori, ma anche “il gran giorno della Dario & Willy”. Quest’anno si celebra la 19^ edizione con un riconoscimento significativo: la Fisky ha assegnato al Trofeo Dario & Willy il Campionato italiano Skyrace assoluto e di categoria. Un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto in questi lunghi anni dal team Osa Valmadrera.

Il percorso resta invariato da ben 10 anni. Si correrà sui 25 km a fil di cielo e fil di lago affrontando un dislivello positivo e negativo di 2020 metri, distribuito su tre salite e altrettante discese. I corridori passeranno da luoghi chiave come il Rifugio Sev di Pianezzo (1255 m slm), il Rifugio Terz’Alpe (795 m slm), il Monte Prasanto (1195 m slm), il Monte Rai (1259 m slm), il Rifugio di San Tomaso (584 m slm, gestito dai soci volontari dell’Osa Valmadrera) e lo “Zucon” (859 m slm). Finale in picchiata sul lungolago di Valmadrera con traguardo posto sul lungolago della Baia di Parè. 6 ore il tempo massimo per concludere la gara.

Oltre alla principale competizione, l’evento include anche iniziative legate alla tutela dei sentieri e alla promozione dello skyrunning tra i più giovani. In vista del Trofeo Dario & Willy, come ogni anno, verranno effettuati interventi di pulizia lungo i sentieri interessati dalla competizione, garantendo così un percorso in condizioni ottimali per gli atleti.

A margine della gara principale, è in programma una competizione promozionale dedicata ai più giovani, riservata a ragazzi dai 6 ai 17 anni, con partenza e arrivo sulla riva del lago, nella località di Parè.

Il comitato organizzatore annuncia che saranno soltanto 400 i pettorali a disposizione per la skyrace. Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati, per questo conviene non tardare troppo ad iscriversi. Le iscrizioni si effettuano direttamente sul portale www.kronoman.net. Il pezzo forte del pacco gara è un gilet running di Df Sport Specialist, insieme al buono per il pasta party che si terrà al coperto, presso la tensostruttura del Tennis Club 88 in via Rio Torto.

Volgendo lo sguardo alla passata edizione, ne citiamo i vincitori. Al maschile si era imposto il lariano Lorenzo Beltrami in 2h23’54” davanti a Danilo Brambilla e Sergio Bonaldi. Al femminile il successo era andato alla brianzola Elisa Pallini – 3h05’00” il suo end time – che si era lasciata alle spalle Alice Testini e Roberta Jacquin.

Per quanto riguarda i record della gara, il miglior tempo sui 25 km è 2h17’59”, appartiene a Luca Del Pero ed è stato siglato nel 2022. La più veloce fra le donne è stata Camilla Magliano che nel 2019 ha stampato un 2h49’13” mai più eguagliato.

L’evento organizzato dalla società Asd Osa Valmadrera ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia e il patrocinio di Provincia di Lecco, Città di Valmadrera e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Il sito ufficiale trofeodarioewilly.com (nei prossimi giorni verrà aggiornato con tutti i dettagli della gara 2025).