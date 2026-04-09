Trofeo Dario & Willy, il 1° maggio la 20^ edizione di una della skyrace simbolo

Percorso di 25 km con 2020 metri di dislivello tra Monte Rai, Sev e lungolago di Parè

Evento valido come prova del circuito nazionale FISky e punto di riferimento per la corsa in montagna

VALMADRERA – Torna a Valmadrera uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo lombardo. Il 20° Trofeo Dario & Willy celebra nel 2026 un traguardo significativo, segnando vent’anni di storia nel segno della montagna, dello sport e della memoria.

Nato per ricordare Dario e Willy, il Trofeo si è affermato nel tempo come molto più di una competizione sportiva, diventando un evento capace di unire atleti, appassionati e territorio. In questi anni la manifestazione è cresciuta mantenendo il proprio spirito originario, fino a diventare un punto di riferimento per il mondo della corsa in montagna e ad attirare partecipanti da tutta Italia.

L’edizione 2026 sarà valida come quinta prova del circuito nazionale FISky “Crazy Skyrunning Italy Cup” e si annuncia come una celebrazione dei vent’anni della manifestazione, tra competizione e valori condivisi. Il percorso, immerso nello scenario delle montagne lecchesi, metterà alla prova gli atleti su una distanza di 25 chilometri con un dislivello positivo di 2020 metri.

La gara partirà dal lungolago di Parè e si svilupperà lungo un tracciato che attraversa alcuni dei luoghi simbolo del territorio: dal rifugio S.E.V. alla Terz’Alpe, fino alla Colma di Ravella e alla cresta di Prasanto, entrando nella riserva naturale del Sasso Malascarpa. Il punto più alto sarà il Monte Rai, prima della discesa verso San Tomaso e del tratto finale che riporterà al lungolago di Parè.

Accanto all’aspetto sportivo, il Trofeo continua a distinguersi per la sua componente umana e sociale, grazie al contributo di volontari, organizzatori e sostenitori che ogni anno rendono possibile l’evento, rinnovando un messaggio di condivisione e rispetto.

“Raggiungere la ventesima edizione è per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea l’organizzazione –. Questo traguardo è il risultato di un lavoro collettivo e della passione di tante persone che, anno dopo anno, hanno creduto in questo progetto”.

La presentazione ufficiale del 20° Trofeo Dario & Willy è in programma venerdì 17 aprile alle ore 21 al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.