TT Valmadrera campione in C2: decisivo il 4-3 sul Villa Romano’

Santucci-Noseda vincono il doppio, poi il punto finale che vale il titolo regionale

Vittorie per D3A e D3C, mentre la D3B sfiora l’impresa contro la seconda in classifica TT Varese Farinella

VALMADRERA – Il TT Valmadrera festeggia un risultato di rilievo nel campionato regionale FITeT, con la formazione di C2 capace di conquistare il titolo al termine di una sfida combattuta contro il Villa Romano’. Il successo per 4-3 consente alla squadra lecchese di chiudere i conti con una giornata di anticipo, garantendosi l’accesso ai play off promozione.

Decisivo il doppio formato da Santucci e Noseda, oltre alla prestazione di Valcarenghi M., autore del punto conclusivo grazie a una vittoria netta per tre set a zero nell’ultimo incontro. A comporre la squadra vincente Spaziante R., Santucci E., Valcarenghi M. e Noseda M., protagonisti di un percorso che ha portato all’alloro stagionale.

Nel campionato di D1, invece, arriva una sconfitta di misura per 4-3 contro il TT Banfi, al termine della gara disputata sabato alle ore 16 a Vimercate. Non bastano il successo nel doppio di Brambilla R. e Garlati S. e le due vittorie nei singoli firmate ancora da Brambilla R.: resta il rammarico per il risultato, ma anche la convinzione di poter chiudere positivamente il campionato nell’ultima giornata.

Prosegue il cammino vincente della D2, che dopo aver già conquistato il campionato supera anche il Nerviano per 6-1. Nonostante un approccio meno incisivo, con diverse partite trascinate fino al quinto set, la squadra riesce a imporsi nei momenti decisivi. Fumagalli e Belfiore si aggiudicano il doppio, mentre nei singoli arrivano due successi per Belfiore e una vittoria a testa per Fumagalli, Vassena e Fontana.

Successo di misura anche per la D3 girone A, che a Valmadrera supera per 4-3 il TT Lambrugo-Rogeno, centrando un’altra affermazione dopo la promozione già ottenuta in D2 nell’ultima giornata disputata. A risultare determinante è Anghileri, che chiude il match con un tirato 12-10 nell’ultimo set al termine di cinque parziali molto combattuti.

Sfiora invece l’impresa la D3B, impegnata a Valmadrera contro il TT Varese Farinella, seconda forza del campionato. I giovani lecchesi si arrendono soltanto all’ultimo singolo, con il punteggio finale di 4-3 a favore degli ospiti, ma raccolgono indicazioni positive grazie alle tre vittorie ottenute e a una prestazione complessivamente convincente.

Vittoria esterna per la D3C, che sabato pomeriggio espugna il campo del TT Abbadia Lariana con il punteggio di 4-3. Nei singoli Cederle A. firma due successi, mentre Arrigoni P. contribuisce con una vittoria. A chiudere i conti è Gerosa M., decisivo nel settimo incontro con un netto 3-0.

Il calendario del TT Valmadrera si avvia ora verso l’ultima giornata di ritorno del campionato regionale, in programma la prossima settimana, con diversi verdetti ancora da definire per le formazioni lecchesi.

RISULTATI TENNIS TAVOLO VALMADRERA

CATEGORIA C2

TT ABBADIA LARIANA – TT VALMADRERA – TT 3-4

Giocatori: Spaziante Rebecca, Valcarenghi Matteo, Santucci Edoardo, Noseda Marco

Vittorie : Doppio Santucci\Noseda.,Valcarenghi M. (2), Noseda M. (1)

CATEGORIA D1

TT BANFI – TT VALMADRERA 4-3

Giocatori: Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Garlati Samuele, Grageda R.

Vittorie: Doppio Brambilla\Garlati, Brambilla R. (2)

CATEGORIA D2

TT NERVIANO LEOPARDS – TT VALMADRERA 1-6

Giocatori: Fumagalli Michele, Vassena Ivan, Fontana Stefano, Belfiore Gennaro

Vittorie: Doppio Belfiore\Fumagalli, Belfiore G.(2), Fontana S. (1),Fumagalli M. (1), Vassena I. (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA A

TT VALMADRERA – TT LAMBRUGO-ROGENO 4-3

Giocatori: Negri Diego, Cattaneo Riccardo, Anghileri Stefano

Vittorie: Anghileri S. (1),Negri D. (2), Cattaneo R. (1).

CATEGORIA D3 SQUADRA B

TT VALMADRERA D3 B – TT VARESE FARINELLA 3-4

Giocatori: Lussana Mauro, Marras Edoardo, Vigano’ Francesco

Vittorie: Lussana M.(2), Marras E.(1)

CATEGORIA D3 SQUADRA C

TT ABBADIA LARIANA – TT VALMADRERA – TT 3-4

Giocatori: Arrigoni Pietro, Cederle Andrea, Gerosa Martino

Vittorie: Arrigoni P. (1), Cederle A. (2), Gerosa (1)