TT Valmadrera domina la seconda giornata del campionato Fitet

La squadra C2 conquista la vittoria netta contro la 2L Purple Waves. La D1 cede di misura al Villaguardia

Le formazioni D2 e D3 continuano a raccogliere punti importanti in classifica, tra entusiasmo e grinta

VALMADRERA – Continua a collezionare vittorie il Tennis Tavolo Valmadrera, protagonista della seconda giornata del campionato federale Fitet con risultati positivi in quasi tutte le categorie.

Per la prima partita casalinga della stagione, la palestra di via Casnedi 9 ha accolto una visita speciale: presenti il sindaco di Valmadrera, ing. Cesare Colombo, e Massimo Manzoni, presidente della Consulta Sport del Comune, insieme al direttivo della società, con presidente e vicepresidente del TT Valmadrera. Un’occasione di festa, immortalata anche nelle foto ufficiali insieme agli atleti.

A brillare su tutti è stata la formazione di C2, che si è imposta con un netto 6-1 sulla 2L Purple Waves. Determinanti le vittorie nel doppio di Spaziante e Valcarenghi, e nei singoli grazie alle prestazioni di Spaziante Rebecca, Valcarenghi Matteo e Santucci Edoardo. Un risultato che mantiene la squadra in vetta alla classifica di categoria, in attesa dei prossimi impegni.

Meno fortunata la D1, sconfitta di misura 3-4 contro il TT Villaguardia, nonostante le buone prove di Garlati Samuele, Brambilla Roberto e Grageda Rodrigo, autori dei tre punti di giornata. Lo staff tecnico analizzerà in settimana le soluzioni per tornare subito alla vittoria.

Sorrisi invece per la D2, che ha battuto 5-2 l’ASD 2L Verde, restando anche lei al comando del proprio girone. Successi firmati dal doppio Vassena–Fontana, dalle due vittorie di Fumagalli Michele, e dai punti decisivi di Vassena Ivan e Fontana Stefano.

In D3, la squadra “A” ha espugnato il campo dell’ASD Abbadia Lariana B con un chiaro 6-1, grazie ai successi nei singoli di Negri Diego, Cattaneo Riccardo e Anghileri Stefano, tutti autori di due vittorie ciascuno dopo la sconfitta iniziale nel doppio.

Battaglia più serrata per la D3C, vittoriosa 4-3 in casa contro il GS Villaguardia. Decisivo Gerosa Martino, che ha chiuso l’incontro con il successo per 3-0 nel match finale, completando la sua doppietta personale e garantendo i due punti in classifica. Importanti anche i contributi di Arrigoni Pietro e Cederle Andrea.

Infine, segnali di crescita dalla giovane formazione D3B, sconfitta ma in costante miglioramento, frutto del lavoro svolto negli allenamenti settimanali al palazzetto di via Marsala 26 a Lecco.

L’atmosfera nel gruppo resta positiva e compatta, con la società che guarda ai prossimi incontri con fiducia e determinazione. Come sottolineano dal club, l’obiettivo resta “continuare a far crescere il movimento e a raccogliere i frutti dell’impegno di tutti, dentro e fuori dal campo”.