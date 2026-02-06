TT Valmadrera imbattuto a Lecco: pioggia di vittorie nel campionato FITeT

Successi per C2, D1, D2 e D3A; sconfitta esterna per D3B e stop per la D3C

VALMADRERA – Le squadre del Tennistavolo Valmadrera archiviano un fine settimana di campionato regionale FITeT dai due volti: solo successi negli incontri disputati a Lecco, mentre la trasferta nel Varesotto lascia spazio a qualche rimpianto, in particolare per una delle formazioni di categoria D3.

Prosegue senza ostacoli il cammino della formazione di categoria C2, ancora imbattuta. L’incontro si è giocato sabato alle ore 16 a Valmadrera, nella palestra di via Casnedi 9, contro la Polisportiva Libertas Cernuschese. Il confronto si è indirizzato subito sui binari favorevoli ai padroni di casa: doppio iniziale vinto con autorità e primo singolare di alto livello. L’unica vera esitazione arriva nel terzo incontro, risolto comunque da Noseda al termine di una partita combattuta, chiusa sul 3-2. Il punteggio finale certifica un netto 7-0, con 21 set vinti contro 5. A referto due successi per Spaziante R., due per Noseda M., uno ciascuno per Santucci E. e Dozio N., che si impone anche nel doppio in coppia con Noseda. Una prova corale che conferma la solidità della squadra e il rispetto degli obiettivi stagionali, con la promozione che resta un traguardo concreto.

Buona partenza nel 2026 anche per la formazione D1, che supera per 5-2 l’ASB TT Varese. Dopo le indicazioni di capitan Brambilla A. a bordo tavolo, il doppio composto da Garlati S. e Brambilla R. indirizza subito la sfida. Seguono le due vittorie di Brambilla R. e le altre due di Grageda R., entrambe con un convincente 3-0, che chiudono l’incontro a favore del Valmadrera.

Netto successo anche per la squadra D2, guidata da capitan Fumagalli M., che si impone 7-0 lasciando agli avversari solo sei set e nessun match. Il doppio Vassena-Fontana, ormai coppia collaudata e confermata anche per il 2026, vince in quattro set. Completano il tabellino due successi per Belfiore G. e Fontana S., e una vittoria a testa per Vassena I. e Fumagalli M. La squadra resta imbattuta e al comando della classifica generale, in piena corsa per la promozione in D1.

In categoria D3 arriva la vittoria della squadra “A”, che supera il TT Varese per 7-0 e consolida la leadership del girone. Le affermazioni di capitan Negri D., Cattaneo R. e Anghileri S. rafforzano le ambizioni di promozione in D2, nel solco del percorso di crescita avviato nel 2025.

Segnali incoraggianti, ma senza il risultato pieno, per i giovani della D3C impegnati in trasferta a Uboldo, in provincia di Varese. Dopo il successo nel doppio e le vittorie nei singolari di Cederle A. e Arrigoni P., la squadra sfiora il colpo ma non riesce a conquistare la quarta affermazione necessaria per portare a casa i due punti. Resta comunque una prestazione positiva, in vista dei prossimi incontri casalinghi a Lecco.

Trasferta amara, infine, per la D3B, sconfitta 7-0 dal TT Uboldo Varese. Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta a fine 2025, l’inizio del nuovo anno non sorride ai giovani del Valmadrera. La lunga pausa invernale ha inciso sulla continuità di rendimento, ma il lavoro dello staff tecnico, attivo già da martedì nella palestra di via Marsala 26 a Lecco, rappresenta una base importante per il prosieguo della stagione.

RISULTATI TENNIS TAVOLO VALMADRERA

CATEGORIA C2

TT VALMADRERA – POL. LIBERTAS CERNUSCHESE 7-0

Giocatori: Spaziante Rebecca, Valcarenghi Matteo, Santucci Edoardo, Noseda Marco, Dozio Nicola

Vittorie : Doppio Dozio\Noseda, Spaziante R. (2), Noseda M. (2), Santucci E. (1), Valcarenghi M. (1).

CATEGORIA D1

TT VALMADRERA – ASB TT VARESE 5-2

Giocatori: Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Grageda Rodrigo, Garlati Samuele

Vittorie: Doppio Brambilla A.\Garlati S., Brambilla R. (2), Grageda R. (2)

CATEGORIA D2

TT VALMADRERA – ASB TT VARESE 7-0

Giocatori: Fumagalli Michele, Vassena Ivan, Fontana Stefano, Belfiore Gennaro

Vittorie: Doppio Vassena\Fontana, Belfiore G.(2), Vassena I. (1), Fontana S. (2),Fumagalli M. (1)

CATEGORIA D3 SQUADRA A

TT VARESE – TT VALMADRERA D3 A 0-7

Giocatori: Negri Diego, Cattaneo Riccardo, Anghileri Stefano

Vittorie: Doppio Negri D.\Anghileri S., Anghileri S. (2),Negri D. (2), Cattaneo R. (2).

CATEGORIA D3 SQUADRA B

TT UBOLDO VARESE – TT VALMADRERA D3 B 7-0

Giocatori: Perossi Nicola, Marras Edoardo, Vigano’ Francesco

CATEGORIA D3 SQUADRA C

TT UBOLDO VARESE – TT VALMADRERA D3 C 4-3

Giocatori: Arrigoni Pietro, Cederle Andrea, Gerosa Martino

Vittorie: Doppio Arrigoni P.\Cederle A., Cederle A. (1), Arrigoni P. (1)