In tantissimi alla 5^ edizione del Valma Street Block

325 climbers hanno preso d’assalto la frazione di Parè per la tradizionale gara di arrampicata urbana

VALMADRERA – Muri, panchine, pali, ringhiere. Sono gli ostacoli che i partecipanti del Valma Street Block hanno dovuto affrontare oggi, sabato, a Valmadrera, in occasione della oramai tradizionale manifestazione sportiva di arrampicata urbana giunta alla sua quinta edizione.

All’assalto di Parè

Una formula standard, quella del Valma Street Block, ideata da un gruppo di appassionati amici valmadreresi e subito accolta e sostenuta dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio, Cai, Osa Valmadrera e Nirvana Verde di Civate in prima fila. L’obiettivo della gara è quello di affrontare, arrampicandosi, gli ostacoli ‘urbani’ della città, quali appunto muri, panchine, pali, ringhiere e molto altro. Quest’anno il contest si è svolto nella suggestiva cornice della frazione di Parè, tra il lago e il Moregallo. 325 gli iscritti dell’edizione 2019, un vero e proprio record, come fanno sapere gli organizzatori, i giovani Gionata Ruberto, Luca Brivio, Pavel Kravets, Ruben Valsecchi, Andrea Rusconi, Alberto Valli e Davide Castelnovo: “Sicuramente dobbiamo ringraziare anche la bella giornata, quasi estiva – hanno commentato – questo ha contribuito ad attirare più persone!”.

I blocchi di gara

35 i blocchi di gara ‘disseminati’ nelle vie di Parè, tra il pratone, via Preguda, Viale Promessi Sposi, via Digione e Rio Torto, di diversa difficoltà (easy, tra, peso, anomalo), da chiudere in poco più di quattro ore. Ogni concorrente a inizio gara ha ricevuto il proprio tesserino sul quale lo staff presente al blocco segnava il superamento o meno dell’ostacolo. Al termine del tempo a disposizione (ore 18) ogni climber dovrà consegnare la propria tessera: ad accedere alle finali gli atleti con il maggior numero di blocchi risolti.

La finale e il concerto

La finale andrà in scena a ‘filo d’acqua’, proprio nel porticciolo di Parè, lungo un tracciato studiato dai giovani del team Valma Street Block. Qui, alle 18.45, si misureranno i finalisti, divisi in maschi e femmine. Al termine della competizione, spazio alla festa: alle 20.30 infatti presso il pratone comincerà la musica con l’esibizione dei gruppi Over the Wall e The Fighettas.

GALLERIA FOTOGRAFICA