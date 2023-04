Valma Street Block, che numeri! 380 climbers ‘invadono’ Valmadrera

Boulderisti ovunque a Valmadrera, per la 7° edizione della manifestazione

Lunghe file ai blocchi, con un solo obiettivo: conquistare l’agognato bollino e provare a entrare in finale

VALMADRERA – Trentasei blocchi, 380 partecipanti e tanta voglia di divertirsi insieme. Caserta, frazione di Valmadrera, ha decisamente cambiato faccia ieri, sabato, in occasione della Valma Street Block 2023, gara di street boulder che ogni anno vede il paese trasformarsi in un ‘parco giochi’ per i climbers, arrampicati qua e là su muri, pali, finestre e ringhiere.

In tantissimi hanno risposto all’appello, desiderosi di completare quanti più ‘ostacoli urbani’ possibili, nelle quasi cinque ore a disposizione, provando con tecnica, forza di volontà ed energia a ottenere il bollino, blu, verde, giallo e rosso in ordine crescente di difficoltà, sotto gli occhi attenti dei giudici. Lunghe file si sono create a ogni blocco, testimonianza di come anche questa edizione, la settima, abbiamo raggiunto un successo smisurato.

A chiudere in bellezza la giornata le finali, sulla facciata della Chiesa di San Rocco. Cinque donne e cinque uomini hanno provato a raggiungere il ‘top’, ma solo uno c’è riuscito: Stefano Parzani. A spuntarla tra le donne Frida Bolis.

Fulcro logistico della manifestazione il parco di via Casnedi, dove in serata si sono svolte anche le premiazioni e il concerto del gruppo ‘Bistecche al sangue’.

“Dopo sette anni è bello vedere ancora un simile riscontro – commentano gli organizzatori -. Un grandissimo successo quest’anno non solo per il numero di partecipanti: in molti sono arrivati da fuori anche solo per vedere i climbers cimentarsi nei blocchi. L’arrampicata è un movimento che sta crescendo, e noi con lei: la prossima edizione potremmo pensare di ampliare ulteriormente il nostro pubblico. Purtroppo, visti i tanti iscritti, abbiamo dovuto dire no a molti che avrebbero voluto prendere parte alla gara. Anche il cibo negli stand, nonostante i due rifornimenti, è terminato velocemente. Ringraziamo Osa Valmadrera, Cai Valmadrera, AVIS, Soccorso Alpino che ci ha prestato i gazebo e tutti gli sponsor. Vi aspettiamo l’anno prossimo ancora più numerosi”.

A breve la classifica completa

LA GALLERIA FOTOGRAFICA