Valmadrera: in duecento alla Barabina Run per Cascina don Guanella

Duecento in corsa alla Barabina Run di Valmadrera per Cascina Don Guanella

Tra i runner anche il ciclista Cadel Evans. Vincono Moreno Sala e Paola Gelpi

VALMADRERA – Otto chilometri e mezzo di lunghezza, 800 metri di dislivello e circa duecento concorrenti in gara: è la Barabina Run, la competizione di corsa in montagna pensata per sostenere Cascina Don Guanella e la sua opera in aiuto dei giovani.

Una gara che, nella seconda edizione, si è svolta sabato pomeriggio con una formula nuova rispetto al passato, dovuta all’emergenza Coronavirus: impossibile quest’anno ammassare i partecipanti sulla linea per il “via”, quindi si è decisa una partenza a scaglioni degli atleti, a 30 secondi l’uno dall’altro.

Il percorso è stato suddiviso in due anelli, con partenza e arrivo la Cascina don Guanella, in località Rosé di Valmadrera. Tra i corridori in gara gli skyrunner dei principali gruppi sportivi del lecchese, amatori e volti noti dello sport come Cadel Evans, campione di ciclismo da anni vicino alla comunità del Don Guanella, che anche questa volta non ha fatto mancare la sua adesione all’iniziativa.

Nemmeno il tempo burrascoso della mattina ha impedito lo svolgimento della gara, confermata dagli organizzatori viste le previsioni meteo favorevoli per il pomeriggio. Una scelta premiata dal sole spuntato su Valmadrera dopo pranzo.

“La Provvidenza anche questa volta ci ha messo lo zampino – scherza don Agostino Frasson, coordinatore di Casa Don Guanella – e così abbiamo potuto realizzare questa seconda edizione che fa sta diventando per noi un elemento in più di vicinanza allo sport, dal ciclismo – con la Granfondo Don Guanella – al podismo con questa manifestazione”,

Entrambi sono eventi benefici a favore del progetto Cascina Don Guanella: “Dopo aver sistemato la stalla e realizzato laboratori e ristorante, ora vorremmo ristrutturare la vecchia cascina – spiega don Agostino – per preparare le camere e renderle disponibili all’accoglienza dei turisti”. Un nuovo servizio quindi per la cascina dove sono accolti e operano una ventina di giovani in difficoltà, affiancati da tanti operatori e volontari.

I vincitori

55’07 è il miglior tempo fatto segnare al traguardo da Moreno Sala, vincitore assoluto maschile della gara seguito da Dario Rigonelli (55’26) e Alessio Gatti (55’57).

Al femminile, invece, primeggia Paola Gelpi (1:05’54), completano il podio Francesca Rusconi (1:06’13) e Irene Mantica (1:09’37).

