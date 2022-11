Approvata la convenzione per affidarla alla società

L’incarico prevede il monitoraggio e la manutenzione ordinaria dell’area, oltre alla possibilità di farla utilizzare ai propri atleti

VALMADRERA – Sarà la Polisportiva di Valmadrera a gestire la nuova area attrezzata sky fitness all’interno del Centro Sportivo Rio Torto. A decretarlo la Giunta comunale nella seduta del 26 ottobre, dove ha approvato lo schema di convenzione come richiesto dalle linee guida del bando di Regione Lombardia, finanziatrice del progetto.

In base all’accordo stipulato la società, già affidataria del servizio di logistica per il centro sportivo, avrà il compito di monitorare l’area, gestire la manutenzione ordinaria, nonché la possibilità di utilizzarla per i propri atleti e di organizzare corsi gratuiti per la cittadinanza. La convenzione nasce a seguito di un’indagine dello scorso anno condotta per la partecipazione al bando tra le società già utilizzatrici del Centro Sportivo.