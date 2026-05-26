Valmadrera. Oltre 20 squadre per l’Orange Junior Cup nel ricordo di Mario Butti

All’oratorio una giornata di sport e divertimento con cinque annate coinvolte, dai bambini del 2019 ai ragazzi del 2015

Decine di partite sui campi sintetici e grande partecipazione di famiglie e tifosi per il torneo organizzato dalla Polisportiva Valmadrera

VALMADRERA – Una giornata di sport, divertimento e ricordo quella andata in scena ieri, domenica 24 maggio, all’oratorio di Valmadrera per la sesta edizione dell’“Orange Junior Cup Mario Butti am”, torneo organizzato dalla Polisportiva Valmadrera in ricordo di Mario Butti, scomparso circa trent’anni fa in un incidente stradale.

La manifestazione ha coinvolto cinque annate, dai bambini del 2019 fino ai più grandi del 2015, con oltre 20 squadre partecipanti e decine di partite disputate dal mattino fino alla sera davanti a tanti genitori e tifosi presenti sugli spalti.

Complice la bella giornata di sole e il caldo, i giovani calciatori si sono sfidati sui quattro campi allestiti sul sintetico dell’oratorio, che hanno permesso di disputare più partite in contemporanea in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Ad aprire la giornata sono stati i tornei dedicati alle annate 2019 e 2018, mentre nel pomeriggio spazio ai 2017 e alle due categorie più grandi.

Al termine delle gare si sono svolte le cinque premiazioni, con una medaglia ricordo consegnata a tutti i partecipanti. Alla premiazione del torneo 2018 hanno preso parte anche la mamma di Mario e il socio fondatore della Polisportiva Valmadrera Antonio Rusconi, che ha voluto ricordare Mario.

“Era un calciatore con grande entusiasmo”, è stato ricordato durante la manifestazione, “lo stesso entusiasmo visto nei tanti bambini che hanno partecipato oggi al torneo in sua memoria”.