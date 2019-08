Valmadrera, si alza il sipario sul Mese dello Sport

35 manifestazioni in calendario, 3000 persone coinvolte

Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale in comune

VALMADRERA – Presentato ufficialmente il programma del “Mese dello Sport”, tradizionale appuntamento organizzato dalla Consulta dello Sport del comune di Valmadrera.

Il sindaco Antonio Rusconi, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio (mercoledì), ha snocciolato i numeri di una manifestazione di successo: “35 manifestazioni in calendario che vedono coinvolte circa 3000 persone con tanti sport rappresentati e l’organizzazione di eventi. Grazie a tutti coloro che collaborano per l’allestimento del Mese dello Sport”.

“L’aspetto più rilevante della manifestazione è la varietà dell’offerta sportiva – ha aggiunto l’assessore allo sport Marcello Butti -. Una varietà che consente ai giovani di appassionarsi a nuove discipline. Sicuramente un risvolto importate di un evento che mette in risalto la vivacità delle associazioni valmadreresi”.

Tantissimi gli eventi per un calendario che si articola dal 28 agosto al 27 ottobre, impossibile elencarli tutti. Presenti alla manifestazione Renzo Straniero della Spartacus Events e organizzatore del Triathlon Sprint di Valmadrera (8 settembre) e Pino Scelfo, presidente della Starlight, che ha sottolineato l’impegno della società di basket verso le persone diversamente abili.

E ancora, i rappresentati della Polisportiva Valmadrera che, tra i tanti eventi in programma, apriranno il mese dello sport domenica 25 agosto con il 27° Trofeo Franco Gargiulo am.

La neonata associazione “La val de ier” di Valmadrera il 28 settembre organizza “Sulle orme di Riccardo Villa”, un percorso che tocca vari punti della città per farla conoscere a nuova gente. L’associazione “Noi x Voi”, il 7 e 8 settembre, organizza la prima festa country al Rio Torto e non mancheranno le sorprese per grandi e piccini.

In campo anche l’Osa Valmadrera con le gare sociali, aperte a tutti, di Mtb, corsa in montagna e marcia e poi, il 7 settembre a San Tomaso con il Cai Valmadrera e il Corpo Musicale Santa Cecilia, organizza Note tra i Monti.

L’elenco è lunghissimo: ci saranno tennis, barca a vela, tennistavolo, la sezione Cacciatori con la prova di tiro a segno a San Tomaso… insomma, ci sarà da divertirsi!

IL CALENDARIO DEL MESE DELLO SPORT 2019