Ad aggiudicarsi la sfida la squadra bergamasca

Buona prestazione da parte delle ragazze di coach Zucchi, sempre in partita, ma a prevalere alla fine è il gioco concreto del Brignano

VALMADRERA – Sfida difficile quella di ieri, sabato 19 novembre, per la Dogana Vecchia Starlight, che ha affrontato in trasferta il Brignano. Il match, valido per il campionato di serie B, ha visto il quintetto valmadrerese affrontare la squadra locale composta da valide giovani, con risultato finale 67-62 a favore delle avversarie.

Le ragazze di coach Stefano Zucchi sono scese in campo, con una rosa non al completo, molto determinate e convinte riuscendo a vincere il primo parziale 18-23. Aggressiva e precisa al tiro, la Starlight riesce a trovare un importante break, con Visconti in difficoltà nel gestire la situazione. Nella seconda frazione le locali riescono a cambiare marcia, con il tabellone che, prima dell’intervallo, registra 41-37.

La partita si fa interessante, con il Brignano che riesce comunque ad evidenziare un basket concreto, sbagliando poco, con le ospiti che hanno la volontà di rispondere colpo su colpo, non riuscendo però a chiudere il gap. Il match si conclude 67-62.

“Abbiamo preparato la partita tra mille difficoltà con Buscema e Fumagalli out tutta settimana, adottando un piano che ci consentisse di arrivare alla fine sperando di rimanere sempre in partita. Con una buona zona in difesa e 5 ‘piccole’ esterne in attacco, adattando Orsanigo come unico centro, per buona parte della partita abbiamo eseguito un ottimo lavoro. Di contro un Visconti mostruoso col tiro da fuori, sempre due lunghe in mezzo al pitturato. Siamo sempre state in partita avendo comunque migliorato, rispetto alle precedenti partite, anche le nostre percentuali di realizzazione. Abbiamo ricucito un break di una decina di punti portandoci pure avanti a inizio di 4/4. Di più non posso chiedere a queste ragazze se non di continuare a crederci, che lavorano sempre cercando di migliorarsi ed affinare ogni minimo dettaglio. Ci saranno tempi anche un po’ più fortunati sicuramente. L’ago della bilancia girerà anche dalla nostra parte”.

VISCONTI BRIGNANO 67-STARLIGHT VECCHIA DOGANA 62

Parziali: 18-23, 23-14, 7-13, 15-12

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 5, Panzeri, Airoldi, Allevi 16, Oggioni,,

Fumagalli 4, Marconetti 18, Frigerio 8, Fiotitti ne, Ceccato 11.