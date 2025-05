Valmadrera. Successo per il Memorial Dalu che celebra lo sport inclusivo

Cinque società in campo per un evento che coniuga sport, ricerca e inclusione targato Lions Club in collaborazione Starlight Valmadrera

VALMADRERA – Grande entusiasmo e partecipazione per il quarto “Memorial di Special Basket Lorenzo Dalu”, tornato in scena al Palaleopardi di Valmadrera nella giornata di domenica 11 maggio. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso, è stato organizzato dai Lions Club del territorio lecchese con il supporto della società ospitante, la Starlight ASD Special Olympics Valmadrera.

Cinque le realtà sportive coinvolte: Polisportiva Senna, ADP Vharese, ASD Bic Genova, ASD Ultra D, oltre naturalmente ai padroni di casa. Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione, che ha visto scendere in campo ragazzi e ragazze provenienti da diverse città, uniti dalla passione per la pallacanestro.

Non solo partite e divertimento: durante la manifestazione gli atleti hanno potuto partecipare a screening dedicati alla valutazione dell’equilibrio in ambito sportivo e alla raccolta di dati sulla loro motivazione atletica. Un’attività resa possibile grazie al contributo degli studenti dell’Università dell’Insubria e di Bergamo, coordinati dal professor Merati, che ha accompagnato i giovani nelle analisi con professionalità e dedizione.

Ad aprire ufficialmente la giornata, i saluti istituzionali della vicesindaco Raffaella Brioni: “È un onore accogliere iniziative di sport inclusivo come questa, ma è anche motivo d’orgoglio per Valmadrera avere una società sportiva con una squadra di special basket”. A seguire gli interventi del socio Lions Luigi Torri, promotore storico del Memorial, della governatrice del Distretto Lions Anna Maria Peronese, del presidente di zona Lions Lamberto Lietti, di Linda Casalini per il Comitato Paralimpico Lombardia e dello stesso professor Merati.

Durante la mattinata è stata anche consegnata una borsa di ricerca a favore di un laureando dell’Università di Bergamo, testimonianza concreta del legame tra sport e mondo accademico che l’evento ha saputo valorizzare.

Dopo una lunga serie di incontri sul parquet, vissuti con entusiasmo e spirito sportivo, la giornata si è chiusa con la cerimonia di premiazione, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Valmadrera, Marcello Butti. “L’amministrazione comunale – ha sottolineato – è pronta a continuare la collaborazione con i Lions per promuovere con successo eventi sportivi di questo livello”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Starlight e in particolare a Pino Scelfo e alla coach Nelly Rigamonti per il loro instancabile impegno, oltre a Gigi Rancati, che ha saputo guidare e animare l’intera giornata al microfono con la consueta energia e passione.

Un evento che ha saputo unire competizione, inclusione e calore umano, nel segno di Lorenzo Dalu e di uno sport che sa davvero parlare a tutti.