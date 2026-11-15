Valmadrera, una mattinata di trail running sul Monte Barro per conoscere l’Atletica SEV

L’iniziativa è in programma sabato 21 novembre, con ritrovo alle 9.30 al Pratone di Parè, a Valmadrera. La proposta è quella di una sessione di trail running lungo i sentieri del Monte Barro, organizzata su tre differenti andature: un gruppo veloce, uno intermedio e uno dedicato a chi è alle prime esperienze, per consentire a ciascuno di partecipare secondo il proprio livello.

“Vieni a correre con noi e conosci la nostra squadra!”, è l’invito rivolto dagli organizzatori a chi desidera avvicinarsi alla disciplina o semplicemente condividere una mattinata di attività all’aria aperta.

Al termine dell’allenamento è previsto anche un momento conviviale con un rinfresco alla Casetta degli Amici di Parè, occasione per stare insieme e conoscere meglio la realtà sportiva.

Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso il QR code presente sulla locandina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email atletica.sev@gmail.com, attraverso il profilo Instagram @atletica.sev oppure telefonando al numero 335 1236796.

La sede SEV di via Cavour 12, a Valmadrera, è inoltre aperta ogni venerdì dalle 21 alle 23.