Valmadrera, una mattinata di trail running sul Monte Barro per conoscere l’Atletica SEV

Sabato 21 novembre ritrovo alle 9.30 al Pratone di Parè. Previsti tre gruppi: veloce, intermedio ed entry level
Tre gruppi, con differenti livelli di preparazione, per avvicinarsi alla corsa in montagna e conoscere la squadra
VALMADRERA – Una mattinata dedicata alla corsa in montagna, alla scoperta dei sentieri del Monte Barro e alla possibilità di conoscere da vicino una squadra sportiva del territorio. Atletica SEV Valmadrera invita appassionati e curiosi a partecipare a un allenamento aperto, pensato per coinvolgere persone con differenti livelli di preparazione.
L’iniziativa è in programma sabato 21 novembre, con ritrovo alle 9.30 al Pratone di Parè, a Valmadrera. La proposta è quella di una sessione di trail running lungo i sentieri del Monte Barro, organizzata su tre differenti andature: un gruppo veloce, uno intermedio e uno dedicato a chi è alle prime esperienze, per consentire a ciascuno di partecipare secondo il proprio livello.
“Vieni a correre con noi e conosci la nostra squadra!”, è l’invito rivolto dagli organizzatori a chi desidera avvicinarsi alla disciplina o semplicemente condividere una mattinata di attività all’aria aperta.
Al termine dell’allenamento è previsto anche un momento conviviale con un rinfresco alla Casetta degli Amici di Parè, occasione per stare insieme e conoscere meglio la realtà sportiva.
Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso il QR code presente sulla locandina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email atletica.sev@gmail.com, attraverso il profilo Instagram @atletica.sev oppure telefonando al numero 335 1236796.
La sede SEV di via Cavour 12, a Valmadrera, è inoltre aperta ogni venerdì dalle 21 alle 23.
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