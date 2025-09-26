Valmadrera, VK70. Tutto pronto per la quinta edizione del Vertikal Kilometer

Una sfida verticale tra sport e natura: 3,3 km di adrenalina lungo il sentiero “Lucio Vassena”

La gara si svolgerà sabato 4 ottobre

VALMADRERA – È tutto pronto per la quinta edizione del VK70, la gara di Vertical Kilometer a cronometro individuale, in programma sabato 4 ottobre.

La partenza sarà da Valmadrera, frazione Trebbia (253 m), con arrivo in vetta al Monte Rai (1259 m), lungo il suggestivo sentiero “Lucio Vassena”, per un percorso di circa 3.300 metri.

La gara, inserita nel calendario nazionale della specialità Vertical Kilometer della FISky, rappresenterà la quarta prova di Coppa Italia Vertical del circuito “Crazy Vertical Cup”.

Programma

Ore 11:00 – 13:00 Ritrovo e consegna dei pettorali gara

Ore 13:30 Partenza del primo concorrente a seguire ogni 20”. Ore 16 Inizio Pasta party presso ristoro OSA

Ore 17:30 Premiazioni presso il Ristoro O.S.A. in località San Tomaso

La quota di iscrizione per i tesserati FISky è di 20 euro euro fino al 30 settembre e di 25 euro dal 1° al 4 ottobre. Per i non tesserati, la quota è di 25 euro fino al 30 settembre e di 30 euro dal 1° al 4 ottobre.

La quota comprende: pacco gara, premi, rifornimenti sul percorso e all’arrivo, buono pasta party e cronometraggio. In caso di annullamento della gara la quota di iscrizione verrà rimborsata.

Il termine ultimo per le iscrizioni online è fissato alle ore 22 di giovedì 2 ottobre. Le iscrizioni potranno chiudersi anticipatamente al raggiungimento del limite massimo di 200 partecipanti.

Iscrizioni online sul portale Kronoman.net al link: www.kronoman.net/races/details/12559/VK70-OSA