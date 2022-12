Vittorie e sconfitte ‘a specchio’ per Tennis Tavolo Valmadrera

Due successi e due débâcle con lo stesso punteggio negli incontri disputati

VALMADRERA – Risultati che si riflettono l’uno nell’altro quelli ottenuti da Tennis Tavolo Valmadrera. Sconfitta in trasferta a Cernusco Lombardone contro la Libertas, in cui però spicca l’esordio di Andrea Salini, 10 anni, che ha vinto anche uno dei due incontri disputati. Viceversa, con i medesimi punteggi, vittoria in casa contro le squadre dell’Us Villa Romanò. Spettacolare la sofferta vittoria della D2 con ben 4 incontri su sette finiti al set decisivo, compreso l’ultimo incontro che valeva per la vittoria finale con Carlo Bianchi, che ha prevalso di un soffio 11-8 contro l’avversario comasco.

RISULTATI

D1 Polisp. CERNUSCHESE – TT VALMADRERA 4-3

Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Garlati Samuele

Vittorie di: Roberto Brambilla (2) e Samuele Garlati

D2 TT VALMADRERA – US Villa Romanò 4-3

Bianchi Carlo, Michele Fumagalli, Stefano Fontana, Silvano Cortesi

Vittorie di: Michele Fumagalli (2), Stefano Fontana e Carlo Bianchi

D3 TT VALMADRERA ‘A’ – . Us Villa Romanò 5-2

Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro, Giuseppe Bisogno

Vittorie di: Stefano Anghileri (2), Giuseppe Bisogno, Sergio Crippa e del doppio Arrigoni/Anghileri

D3 Polisp. Cernuschese – TT VALMADRERA ‘B’ 5-2

Di Mauro Giovanni, Anghileri Michele Colombo Leonardo, Salini Andrea

Vittorie di: Michele Anghileri e Andrea Salini