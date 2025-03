Volley e divertimento: torna il Picco City Camp 2025

Dal 16 giugno al 25 luglio il centro sportivo Baselone ospita il Picco City Camp

Iscrizioni aperte con tariffe agevolate per i tesserati Picco: kit e assicurazione inclusi, possibilità di pranzare al camp

CIVATE – Torna anche per l’estate 2025 l’appuntamento con il Picco City Camp, il campus di pallavolo che ogni anno accoglie decine di ragazze e ragazzi pronti a vivere settimane di sport e divertimento. Dal 16 giugno al 25 luglio, il centro sportivo Baselone di Civate si trasformerà in un punto di riferimento per giovani atleti nati tra il 2011 e il 2015, offrendo sei settimane all’insegna della condivisione e della crescita tecnica.

Il programma delle giornate è pensato per un’esperienza completa: accoglienza e gioco libero dalle 8 alle 9, un allenamento indoor in mattinata, seguito dalla pausa compiti e dal pranzo. Nel pomeriggio spazio alla sabbia con due ore di allenamento outdoor, fino alla chiusura della giornata alle 17 dopo la merenda. Non mancano momenti speciali come la giornata in piscina del mercoledì e l’evento del giovedì sera, “volley sotto le stelle”, che prevede tornei e una pizzata per concludere in compagnia.

La quota settimanale è fissata a 130 euro, con un prezzo ridotto di 90 euro per i tesserati Picco. Il costo dei pranzi è di 35 euro a settimana e l’iscrizione include kit e assicurazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email a lakesmilecamp@gmail.com o al numero 3499380183.

Accanto al Picco City Camp, si aggiunge un’altra iniziativa di rilievo: il camp tecnico di volley a Chiavenna. Un’esperienza intensiva di sette giorni riservata a ragazze e ragazzi nati tra il 2010 e il 2015, con la guida degli allenatori ufficiali Picco. Due le sessioni in programma: dal 22 al 28 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio.

“Siamo molto orgogliosi di vedere come anno dopo anno la partecipazione ai nostri camp estivi sia cresciuta – sottolinea Lisa Zenobi, direttore sportivo – Il risultato è ottimo sia da parte delle tesserate Picco, sia da bimbe che si avvicinano per la prima volta a questo sport, sia da allieve di altre realtà. La novità è sicuramente il camp di Chiavenna: un modo per sperimentare il mondo Picco a 360 gradi. Per tante bimbe è la prima occasione di vivere un’esperienza lontano da casa, ma accanto ai nostri tecnici che garantiscono una pallavolo di alto livello”.

Sulla stessa linea anche Federico Roncoroni, responsabile del camp: “Bellissima esperienza quella che Pallavolo Picco Lecco e il suo staff propongono alle proprie tesserate e alle famiglie del territorio, offrendo nei mesi estivi la possibilità di continuare a crescere e condividere la passione per la pallavolo. Inoltre, un’opportunità per conoscere meglio le persone che compongono la Pallavolo Picco Lecco”.

Un’estate all’insegna del volley, dunque, tra allenamenti, nuove amicizie e occasioni di crescita, per un’esperienza che promette di lasciare il segno nei giovani appassionati di questo sport.