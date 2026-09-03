Valmadrera, torna il Mese dello Sport: oltre 40 iniziative tra sport, cultura e sociale

La rassegna promossa dalla Consulta dello Sport coinvolge le realtà sportive del territorio

Ecco il programma che prosegue fino ad ottobre

VALMADRERA – A Valmadrera torna il Mese dello Sport, l’iniziativa promossa dalla Consulta dello Sport insieme alle diverse realtà sportive presenti sul territorio per inaugurare la nuova stagione sportiva valmadrerese. Il programma raccoglie oltre 40 appuntamenti tra sport, iniziative sociali e momenti culturali, distribuiti tra settembre e ottobre.

Il primo trofeo della rassegna è già stato assegnato. Sabato 29 agosto, al Centro Sportivo Rio Torto, si è disputato il Torneo Gargiulo, organizzato dalla Polisportiva Valmadrera. A imporsi è stata proprio la squadra di casa.

Il calendario entra poi nel vivo a settembre, con una serie di appuntamenti dedicati a discipline diverse. Sono previsti diversi Open Day di tennis, basket, pallavolo, ginnastica, danza, calcio e vela, ai quali si aggiungono dimostrazioni di carabina, tiro con l’arco, sitting volley e windsurf.

Non mancano gli appuntamenti ormai tradizionali legati alla montagna. In calendario ci sono le Vertical organizzate rispettivamente dalla Sev e dall’Osa Valmadrera, oltre alla Barabina Run, con partenza da Cascina Don Guanella. Alla corsa si affianca il ciclo di incontri “Raccontami la Montagna”.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno figurano invece una serata dedicata all’alimentazione, curata dalla Consulta dello Sport, e il torneo di basket 3 contro 3 “We Can Play Young”.

Il programma non si esaurisce con le attività sportive. Sono infatti previsti anche due appuntamenti al Centro Culturale Fatebenefratelli, con protagonisti il calcio e la montagna.

Il 18 settembre, la sezione valmadrerese del Milan Club organizzerà la presentazione del libro “Il mio calcio eretico” di Filippo Galli. L’autore sarà intervistato da Anna Masciadri.

Il 23 settembre alle 21, invece, sarà l’Osa Valmadrera a proporre il resoconto della spedizione primaverile in Kirghizistan, organizzata per celebrare il 75° anniversario della società.

La parte conclusiva della manifestazione è prevista a ottobre. Tra gli appuntamenti figura “Vivi il Moregallo”, organizzato dal Cai. Quest’anno, dopo l’incendio che ha interessato la zona nel mese di agosto, l’iniziativa assume, secondo quanto sottolineato dagli organizzatori, un valore che va oltre la dimensione sportiva, diventando anche un momento di riflessione culturale per l’intera comunità.

A chiudere il calendario saranno inoltre le regate del Circolo Velico Tivano, completando un programma che mette insieme discipline differenti e iniziative rivolte a sportivi, appassionati e comunità locale.