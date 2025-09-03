Valmadrera: tutto pronto per la seconda edizione del “Severtical”

Il 13 settembre torna la gara di corsa in montagna con partenza alle ore 14

Iscrizioni sul sito Kronoma, presso la sede SEV il martedì e venerdì sera e il giorno stesso della gara

VALMADRERA – Tutto pronto per la seconda edizione della “Severtical”, la gara di corsa in montagna organizzata dall’ASD S.E.V., iscrizioni ancora aperte sia online sul sito Kronoman oppure presso la sede SEV di via Cavour, 12, il martedì e il venerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00.

Sarà comunque possibile iscriversi anche venerdì 12, sempre presso la sede SEV, durante gli orari di ritiro pettorale e pacco gara (17.30 – 20.30) e il giorno stesso della gara, presso la partenza, dalle 9.30 alle 13.30.

Atleti ai nastri di partenza sabato 13 settembre, alle 14.00 da Valmadrera. Il percorso si sviluppa lungo 5 chilometri, con un dislivello positivo di 1000 metri, offrendo un tracciato breve ma impegnativo che metterà alla prova gambe e resistenza dei partecipanti.

Il “Severtical” propone due format: una gara competitiva, dedicata ai runner più esperti, e una non competitiva, pensata per chi vuole vivere l’esperienza senza l’assillo del cronometro.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di più realtà del territorio: oltre all’organizzazione a cura dell’ASD S.E.V., il supporto del Comune di Valmadrera, della Croce Rossa Italiana e la media partnership di LeccoNotizie. Main sponsor dell’edizione 2025 sarà Affari&Sport.

Un appuntamento che si conferma non solo come prova sportiva di livello, ma anche come occasione di valorizzazione delle montagne lecchesi e momento di condivisione per appassionati e comunità.