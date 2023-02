36° Valtellina Orobie: Siria Pomoni e Erika Sanelli (Premana) terze

Bronzo anche per Lorenzo Milesi lecchese della Pol. Albosaggia

Coppa Italia Skialp, Coppa Italia Seniores-Coppa Italia Giovani

ALBOSAGGIA – Domenica mattina sulla pista “Meriggio” di Albosaggia si è corso il 36° Valtellina Orobie, Coppa Italia Skialp di Coppa Italia Seniores e Coppa Italia Giovani di sci alpinismo. Hanno gareggiato le categorie dagli Under 16 (Cadetti) fino agli Assoluti, oltre 200 atleti al via.

Nella gara Assoluta (1550m di dislivello in salita e 1540 in discesa) a vincere è Davide Magnini del Cs Esercito in 1h39’26. Bene i lecchesi dell’As Premana. Nelle U16 Cadette terzo posto per Siria Pomoni in 58’17”2, a vincere la trentina Maries Sartori in 51’08”3 della Agonistica Campiglio, al 6° posto Micaela Gianola in 59’34”6. Al maschile a vincere è l’orobico Federico Pacchiarini in 1h02’23” dello Sc 13 Clusone, al 6° posto Cristian Rozzoni in 1h05’19, al 16° Jacopo Gianola in 1h13’24”.

Nelle U18 Cadette 2 vince la veneta Martina Scola dello Sc Nordico Marmolada in 53’15”2, la lecchese Olga Corti chiude al 5° posto in 56’01”5 per la Polisportiva Albosaggia. Molto bene al maschile U18 il lecchese di Galbiate Lorenzo Milesi che si prende il terzo posto in 1h00’26 nella gara vinta da Erik Canovi della Polisportiva Albosaggia in 59’14”4. Per Premana conclude al 7° posto Martina Utzeri in 1h04’34, 25° Andrea Gianola in 1h16’39, 31° Alessandro Gianola in 1h23’42”, 32° Lorenzo Gianola in 1h23’42” e 33° Paolo Gianola in 1h23’57.

Altro podio per Premana tra le U20 Juniores con Erika Sanelli terza in 1h18’03”. Al 10° posto Cinzia Pomoni in 1h51’04”, a vincere Noemi Junod della Cs Esercito in 1h13’30. Al maschile vince Davide Sambrizzi dello Sc Alta Valtellina in 1h06’20, per Premana 12° Antonio Corti in 1h23’02”, 14° Simone Tenderini in 1h23’02” e al 18° Andrea Bonacina in 1h32’07.

Nella Assoluta femminile successo di Alba De Silvestro per il Cs Esercito in 1h48’15”, 5° posto per Barbara Sangalli del Premana in 2h12’07. Al maschile doppietta per il Cs Esercito con Davide Magnini in 1h39’26 e argento a Michele Boscacci in 1h43’39. Bene i lecchesi col 6° posto di Mirko Sanelli in 1h53’44”, al 37° Domenico Gianola in 2h27’14” e al 54° Delio Fazzini in 2h51’23.