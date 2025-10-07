46° Gran Prix Sportful di skiroll, Aurora Invernizzi vince tra le Juniores

A Pedavena (BL) la gara in mass start a tecnica libera di poco meno di 10km
Dagli Under 10 (Baby) fino ai Master, ben 342 atleti in gara, 253 al maschile e 89 al femminile
PEDAVENA (BL) – Domenica scorsa, organizzata dalla società Nordic Sportful, si è svolta la 46^ edizione del Gran Prix Sportful, gara di skiroll in partenza Mass Start in Tecnica Libera di 9,5km con 680m di dislivello nelle categorie Giovani/Seniores (107 atleti al via, di cui 67 donne).
La prima gara vede la partenza dei Babi (U10) fino ai Ragazzi (U14), l’ultima gara è quella più partecipata dei Giovani/Seniore/Master. Presenti i gruppi militari (Gs Fiamme Oro, Gs Fiamme Gialle, Cs Carabinieri, Cs Esercito), 35 atleti al maschile e 26 al femminile. A vincere nella gara clou femminile Giovani/Seniores, Maria Gismondi (Gs Fiamme Oro) con 39’50”5, argento per Martina Di Centa (Cs Carabinieri) con 40’23”9, bronzo per Cristina Pittin (Cs Esercito) con 40’30”. Aurora Invernizzi (Cm Valsassina) conclude al 20° posto assoluto con 47’52”6 vincendo la categoria Juniores.
Al maschile ai primi 20 posti sono tutti atleti militari, a vincere è stato Martino Carollo (Gs Fiamme Oro) con 32’29”6, argento per Davide Graz (Gs Fiamme Gialle) con 32’36”0, a chiudere il podio Giacomo Petrini (Cs Esercito) con 32’43”6, al 14° posto il valsassinese Aksel Artusi (Cs Esercito) con 34’41”7.
Tutti i vincitori e i risultati delle società lecchesi
- Under 10 Baby 1km-1^ Virginia Compagnoni 6’19”9 (Polisportiva Le Prese).
- Under 10 Baby 1km-1° Marco Zappa 6’29”7 (Polisportiva Le Prese).
- Under 12 Cuccioli 1km-1^ Maddalena Campara 6’17”4 (Orsi Bianchi).
- Under 12 Cuccioli 1km-1° Elia Rainer 5’10”6 (Asd Anterselva), 11° Lorenzo Bonacina 6’52”0 (Sc Primaluna).
- Under 14 Ragazzi 3,1km-1^ Vanessa Piccolo 16’46”1 (Gs Edelwais), 7^ Cecilia Bonacina 18’03”1 (Sc Primaluna), 10^ Martina Bortot 18’33”6 (Sc Primaluna).
- Under 14 Ragazzi 3,1km-1° Pietro Melotti 14’38”8 (Sc Bosco).
- Under 16 Allievi 3,1km-1^ Maria Merlini 16’51”4 (Nord Terme Euganee).
- Under 16 Allievi 3,1km-1° Davide Leso 13’12”4 (Us Dolomitica).
- Giovani/Seniores/Master 9,5km-1^ Maria Gismondi 39’50”5 (Gs Fiamme Oro), 20^ Aurora Invernizzi 47’52”6 (Cm Valsassina), 53^ Elisabetta Amici 57’53”1 (Cm Valsassina).
- Giovani/Seniores/Master 9,5km-1° Martino Carollo 32’29”0 (Gs Fiamme Oro), 14° Aksel Artusi 34’41”7 (Cs Esercito), 55° Marco Colombo 43’00”7 (Sc Primaluna), 90° Stefano Aldè 51’45”5 (Cm Valsassina).