A Cortenova oltre 500 atleti per il Meeting Giovanile di corsa campestre

Gara per rappresentative Ragazzi e Cadetti: vince ancora Milano, Como/Lecco al 4° posto

Il Cs Cortenova si prepara a organizzare il Campionato Italiano di corsa in montagna del 18 maggio

CORTENOVA – 27^ edizione del Meeting Giovanile di corsa campestre domenica scorsa a Cortenova. In gara gli Esordienti 10 fuori punteggio, dai Ragazzi fino ai Cadetti in gara per anno di età. Ogni rappresentativa ha potuto schierare 5 atleti per ogni gara, la classifica finale è data dalla somma del punteggio ottenuto dai primi tre atleti di ogni rappresentativa nelle otto gare valide (50 punti al primo a scalare di un punto fino al 50° classificato).

Tre percorsi (piccolo, medio e grande), i più piccoli della categoria Esordienti 10 hanno corso per due giri piccoli, i più grandi dei Cadetti hanno corso un giro piccolo più due giri medi. Oltre 500 atleti, 14 rappresentative, a vincere sono stati gli atleti della rappresentativa Milano (8^ volta consecutiva e 13^ su 27 edizioni) 955 punti per i vincitori. Bergamo (7 successi nel trofeo) al secondo posto con 899 punti, Torino chiude il podio con 860 punti. La nostra rappresentativa Como/Lecco chiude al 4° posto con 851 punti, al 5° posto Sondrio con 825 punti, al 6° posto Varese con 731 punti, al 7° posto Brescia con 687 punti, all’8° posto Genova con 672 punti, al 9° posto Trentino con 662 punti, al 10° posto il Ticino con 377 punti, all’11° posto Cremona con 287 punti, al 12° posto Valsassina con 283 punti, al 13° posto Pavia con 220 punti, al 14° posto Savona con 162 punti.

Individualmente le prime gare sono state quelle della categoria Esordienti al femminile, 4° posto Cristina Gianola (Premana), al maschile Nicolò Mandelli (Team Pasturo) 1° e Simone Bergamini (Team Pasturo) 3°. Per il Meeting 4 vittorie per Torino, uno a testa Sondrio, Milano, Bergamo e Cremona, un solo podio per Como/Lecco con Teodor Prilipceanu (Gs Comense) nella categoria Ragazzi 2013.

Milano vince il Trofeo Centro Sportivo Cortenova

Ogni atleta è stato omaggiato con una confezione di formaggio, anche i primi sei atleti sul podio una confezione di formaggio e una coppa, premiate tutte le rappresentative. Dopo aver vinto l’ennesima scommessa, il Cs Cortenova il prossimo 18 maggio si prepara a organizzare il Campionato Italiano di corsa in montagna: in gara fuori punteggio Esordienti e Ragazzi; Cadetti e Allievi gareggeranno per il Campionato Italiano Individuale e di società e per il Campionato per Regioni Cadetti.

I vincitori del meeting, tutti i lecchesi in gara e i lecchesi nella top ten della gara Esordienti

Esordienti f

1^ Martina Gosatti (GS Csi Tirano), 4^ Cristina Gianola (Premana), 6^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 7^ Giulia Spreafico (Team Pasturo), 9^ Matilde Linda Rao (Up Missaglia).

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Simone Bergamini (Team Pasturo), 4° Marcello Saini (Up Missaglia), 6° Leonardo Milani (Pol Mandello), 7° Gabriele Mancino (Atl Cassago), 9° Paolo Tagliaferri (Premana), 10° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia).

1^ Serena Pecchio (Gs Atl Rivoli-Torino), 12^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Como/Lecco), 25^ Ginevra Papa (Atl Cassago-Valsassina), 36^ Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono-Valsassina), 50^ Nicole Barzaghi (Atl Cassago-Valsassina).

1^ Lisa Aimo Boot (Balangero Atl Leggera-Piemonte), 7^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova-Como/Lecco), 18^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono-Como/Lecco), 41^ Matilde Spano (Cs Cortenova-Como/Lecco), 47^ Greta Tagliaferri (Premana-Valsassina).

Pietro Cosatti (Gs Csi Tirano-Sondrio), 36° Denis Pomoni (Premana-Valsassina).

1° Ernesto Cubello (Atl Venaria Reale-Piemonte), 6° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova-Como/Lecco), 14° Claudio Tagliaferri (Atl Cassago-Como/Lecco), 20° Davide Spreafico (Atl 87 Oggiono-Como/Lecco), 37° Federico Leone Galmuzzi (Merate Atl Promoline-Valsassina), 51° Edoardo Cattaneo (Atl 87 Oggiono-Valsassina), 52° Nicolò Perego (Atl 87 Oggiono-Valsassina), 56° Enea Barraja (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Valsassina).

1^ Viola Dematteis (Safatletica-Piemonte), 43^ Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono-Como/Lecco), 48^ Chiara Magni (Cs Cortenova-Valsassina), 58^ Maissara Iwena (Cs Cortenova-Valsassina).

1^ Maddalena Ravà (Atl Mineghina-Milano), 6^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Como/Lecco), 29^ Francesca Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Como/Lecco), 38^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Valsassina), 46^ Anna Riva (Pol Mandello-Como/Lecco).

1° Lorenzo Ponti (Atl Dalmine Educando-Bergamo), 39° Tristan Lamperti (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Como/Lecco), 40° Nicolo Anghileri (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Valsassina), 62° Pietro Calabrese (Atl Lecco Colombo Costruzioni-Valsassina).

1° Riccardo Lucini (Nuova Virtus Crema-Cremona), 10° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni Como/Lecco), 21° Lorenzo Guido (Team Pasturo-Como/Lecco), 26° Nicola Spano (Cs Cortenova-Como/Lecco), 36° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova-Como/Lecco), 38° Diego Pomoni (Premana-Valsassina), 44° Francesco Tentorio (Merate Atl Promoline-Valsassina).