A Desio i settori volley e danza dell’Asc Ballabio ’89 fanno doppietta

Successo per la formazione Under 17 contro il Desio Volley

Ottime prestazioni della ballerine nel concorso Brianza Danza Festival

BALLABIO – Asc Ballabio ’89 protagonista a Desio con i settori volley e danza. Per quanto riguarda la squadra Under 17 successo 3-0 contro il Desio in coppa Fipav. Partita combattuta punto su punto in tutti i tre set giocati ed è stata vinta 3 a 0 dalla squadra degli allenatori Casali e De Capitani. Il match è stato molto equilibrato e conquistato con determinazione, questa vittoria ha portato la squadra ballabiese al quarto posto della classifica.

Al Pala Banco Desio, invece, nel concorso Brianza Danza Festival le ballerine dei corsi di danza di Quarto grado e Intermedio si sono esibite in quattro coreografie di gruppo e tre soliste. Giada Badoni, Giorgia Beccalli, Alice Invernizzi, Isabella Marku, Viola Ronzani e Rachele Valsecchi, preparate da Sara Malagutti e Barbara Fomasi sono arrivate quarte con una menzione di merito e una borsa di studio per lo stage estivo del Brianza Danza Festival.

Il gruppo di intermedio di classico con Gaia Petra Amanti, Sara Buttironi, Benedetta Ciceri, Aurora Invernizzi, Sofia Invernizzi, si è classificato al terzo e secondo posto con due coreografie curate dall’insegnante Barbara Fomasi, aggiudicandosi una borsa di studio per lo stage estivo Summer Intensive di Alassio.

Sofia Invernizzi nella categoria di contemporaneo si è classificata seconda. Gaia Petra Amanti esibendosi come solista si è classificata prima nella categoria Juniores, ed ha avuto la possibilità di partecipare al Galà per l’Ucraina, uno spettacolo di beneficienza a favore di Unicef, in cui si sono esibiti ballerini dell’accademia Ucraina, allievi della scuola statale di Kiev, gli allievi di Eko Dance Project e del centro Aida.

“Tante emozioni per le squadre ballabiesi. Il merito è da rintracciare non solo nella motivazione dei ragazzi ma anche nella passione di una associazione sportiva che cresce con cura giovani talenti”.