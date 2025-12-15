A Livigno la Mini Sgambeda: 5° posto di Davide Grigi (Sc Primaluna) nella U16

Weekend con lo sci di fondo: sabato la Mini Sgambeda, domenica la Sgambeda

LIVIGNO (SO) – Primo week-end di gare per lo sci nordico: sabato la Mini Sgambeda dalla categoria Baby fino agli Aspiranti, da 1km per i più piccoli fino ai 5km per più i grandi. Gara in Gimkana per tutti in Tecnica Libera e con un percorso nuovo caratterizzato da curve, paraboliche e piccole onde, con la partenza l’arrivo allo stadio del fondo- Domenica mattina la Sgambeda di 22km in Tecnica Libera con ben 354 atleti in gara.

Nelle gare giovanile hanno vinto quasi tutto gli atleti delle società sondriesi, tre successi per i padroni di casa dello Sporting Club Livigno, due vittorie per la Polisportiva Le Prese, uno a testa per lo Sc Alta Valtellina e la Polisportiva Valmalenco, le ultime due vittorie vanno alla Polonia e l’altra ai trentini dell’Usd Cermis.

Una ventina i lecchesi nella gara giovanile, il miglior risultato è stato il 5° posto di Davide Grigi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) nella categoria Under 16 con 5km in 12’00” a 35” di distacco dal vincitore.

Tutti i vincitori della Mini Sgambeda e tutti i lecchesi in gara

U10 (1km)

1° Giovanni Viviani 5’050”59 (Sporting Club Livigno), 18° Giulio Gianola 9’17”84 (Nordik Ski Valsassina), 19° Jacopo Scalco 9’17”94 (Nordik Ski Valsassina), 20° Zeno Gianola 11’04”07 (Nordik Ski Valsassina), 21° Giovanni Selva 11’54”22 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Virginia Compagnoni 5’54”33 (Polisportiva Le Prese), 13^ Martina Theodule 8’25”63 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 17^ Gaia Rigamonti 10’39”34 (Nordik Ski Valsassina).

1° Federico Illini 7’48”87 (Sc Alta Valtellina), 27° Lorenzo Bonacina 9’55”80 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 33° Mario Mascheri 12’07”97 (Nordik Ski Valsassina), 34° Daniel Orlandi 13’16”28 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Serena Canclini 8’27”00 (Polisportiva Le Prese), 12^ Elisa Rusconi 12’19”83 (Nordik Ski Valsassina), 13^ Giorgia Tantardini 12’53”81 (Nordik Ski Valsassina).

1° Davide Trettel 9’39”93 (Usd Cermis), 20° Mattia Combi 11’40”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°).

1^ Elisa Picceni 10’41”69 (Polisportiva Valmalenco), 11^ Greta Barbieri 11’51”17 (Nordik Ski Valsassina), 17^ Sofia Ghezzi 15’20”58 (Nordik Ski Valsassina).

1° Zaccaria Bracchi 11’24”40 (Sporting Club Livigno), 5° Davide Grigi 12’00”08 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°), 18° Matteo Rusconi 16’36”00 (Nordik Ski Valsassina), 20° Luca Rizzotto 18’26”47 (Nordik Ski Valsassina), 21° Omar Spotti 20’33”12 (Nordik Ski Valsassina).

1^ Dana Galli 13’38”40 (Sporting Club Livigno), 14^ Nina Pomoni 16’34”22 (Sc Primaluna Giovanni XXIII°).

1° Szymon Marcisz 12’40”36 (Club Przadki Ski Polonia).

Nella Sgambeda tutto il podio per gli atleti francesi al maschile, al femminile vince la Germania.

Nella Top Ten ben 9 atleti stranieri, tutto il podio per i francesi, a vincere in volata è stato Pelissier Aubin Gautier (Vercors Ski De Fondo) con 49’57”40, al secondo posto Gerard Agnellet (Squadra Nordica) con 49’57”98, bronzo Mattis Basille (Team Nordic Experrience) con 49’58”16, il miglior italiano è stato il 9° posto Paolo Fanton (Team Futura ASD White Fox) con 50’19”79.

Presenti 6 atleti lecchesi, il miglior risultato è stato il 73° posto di Innocente Sormani (Cm Valsassina) con 1h03’34”, al 93° posto Matteo Riva (Osa Valmadrera) con 1h05’51”, al 110° posto Alfredo Ticozzi (Nordik Ski Valsassina) con 1h08’06”, al 115° posto Pietro Riva (Osa Valmadrera) con 1h08’34”, al 223 posto Gianluigi Rusconi (Sc Osa Valmadrera) con 1h28’09”, al 247° posto Roberto Regazzoni (Nordik Ski Valsassina) con 1h34’58”.

Al femminile tutto il podio della stessa società, in volata allo stesso tempo vince la tedesca Alexandra Danner (Terrex XC Ski Team) con 55’42”97, al 2° posto Carla Nina Wohler con 55’42”97, bronzo per Sophie Lechmer con 55’43”35, la migliore delle italiane è stata Julia Kuen (Team Futura ASD White Fox) 5° posto con 57’35”52, nessun atleta lecchesi.