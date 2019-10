A Pasturo torna la 9^ staffetta Df Sport Specialist memorial Riva-Girani

Bici e corsa, in singolo o in coppia, appuntamento il 6 ottobre

Aperte le iscrizioni per il tradizionale appuntamento

LECCO – E’ in programma domenica 6 ottobre a Pasturo la 9^ edizione della Staffetta Df Sport Specialist – Memorial Ermanno Riva e Piero Girani.

La staffetta, che abbina la passione per la mtb a quella per il running, è l’occasione per trascorrere insieme una giornata all’insegna dell’amicizia e del divertimento.

Lo scorso anno si è registrato il record di partecipanti, con numeri in costante crescita di anno in anno, a conferma del valore dell’evento che vede nell’edizione 2019 anche la presenza di alcuni dei testimonial Df Sport Specialist come Monica Casiraghi, Daniela Gilardi e Cesare Pisini.

Come di consueto partenza da Pasturo e arrivo al bivacco Riva-Girani (loc. Comolli). La prima frazione in mountain bike con partenza da Pasturo e arrivo all’Alpe Coa lungo un percorso di circa 9 Km. La seconda frazione è per gli appassionati di running: la partenza è dall’Alpe Coa e l’arrivo è al bivacco Riva-Girani (1850 metri) con un dislivello di 500 metri.

La partecipazione può avvenire in singolo (maschile e femminile) o in coppia (maschile e femminile o mista): al termine della manifestazione è prevista la premiazione e un rinfresco per tutti i partecipanti.

Il costo di iscrizione è di 5 euro, che saranno devoluti in beneficenza e prevede: pacco gara, trasferimento dei materiali, ristoro, assistenza lungo il percorso e il buffet finale.

I punti di iscrizione

Via fax 039 9217222 entro giovedì 3 ottobre

Via mail (airoldi.s@df-sportspecialist. it) entro venerdì 4 ottobre

Presso il Bar Sporting di Pasturo, viale IV Novembre 50, solo nella giornata di sabato 5 ottobre dalle 9 alle 12

Per tutte le modalità di iscrizione è necessario inviare copia del certificato di idoneità medico sportiva in corso di validità. Il modulo d’iscrizione su www.df-sportspecialist.it. Per chi non gareggia e vuole godersi la montagna dall’alto, arrivando velocemente a destinazione, si può prenotare un viaggio in elicottero da Pasturo all’arrivo della gara.