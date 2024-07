A Premana la solidarietà va di corsa: Lotta e Menatti campioni tra i campioni

Cuore e gambe per l’evento benefico “CorriamoPerLoro”: la gara più bella con le persone più belle

Particolarmente combattuta l’asta con i cimeli dei campioni: la maglia rosa del Giro d’Italia di Tadej Pogačar battuta a 4.500 euro

PREMANA – La gara più bella con le persone più belle. Non poteva andar meglio di così l’edizione 2024 della “CorriamoPerLoro”, la gara benefica che giovedì sera ha riunito a Premana uno spettacolare parterre di campioni. A cimentarsi sull’anello di circa 400 metri disegnato in via Roma c’erano i big della corsa su strada, in pista e in montagna. Campioni nello sport ma campioni di solidarietà perché tutto il ricavato della manifestazione è stato devoluto all’Associazione La Cordata e alla Croce Rossa di Premana.

Gambe e cuore, tanto è bastato all’As Premana per creare un evento unico nel suo genere che ha divertito in primis gli atleti in gara e poi il folto pubblico che, ancora una volta, ha partecipato numeroso regalando uno splendido colpo d’occhio, neanche fosse l’arrivo del Giir di Mont. Un altro campione di solidarietà è stato il comico Francesco Villa, del duo Ale&Franz, da sempre legato alla Valsassina e a Premana, che ha voluto esserci prestando la sua voce per il “commento tecnico” insieme allo speaker di casa Roberto Gianola.

E proprio Franz ha voluto spendere una parola di ricordo per don Graziano, morto in montagna nel luglio 2021: “Era il prete del mio quartiere e mi fermavo volentieri a parlarci perché era una persona intelligente e sensibile. Solo in un secondo momento l’ho collegato ai volti di questa comunità… a lui va il mio abbraccio”.

Il momento più bello è stata sicuramente la sfilata degli atleti ognuno accompagnato sulla linea di partenza da un ragazzo dell’Associazione La Cordata, l’entusiasmo è salito alle stelle e gli applausi si sono sprecati. Poi, però, è stata gara vera: la corsa a eliminazione su più manches è stata avvincente, i campioni non si sono risparmiati e, al termine della finale a sei, i vincitori sono stati la derviese Ilaria Menatti e il bergamasco Alessandro Lotta.

Presente alla serata, anche se solo da spettatore, il grande campione pugliese Pasquale Selvarolo, azzurro nella mezza maratona agli europei di Roma (13’47” sui 5.000 metri, 28’30” sui 10.000 metri, campione italiano assoluto di cross lungo e dei 10.000 metri). Per motivi tecnici non ha potuto lanciarsi nella sfida (e non ha nascosto un pizzico di rammarico), ma ha voluto comunque salire a Premana per respirare quell’aria magica e donare una sua maglia per l’asta. Una ringraziamento è anche all’atleta Mattia Padovani che ha dato l’input per organizzare ancora la corsa dopo l’edizione del 2019.

Alla fine, però, è stata una vittoria corale: davvero importante il super lavoro dei volontari che hanno allestito il grande evento, di chi per tutta la sera è stato dietro al bancone e in cucina per il servizio bar e ristorante, dei campioni che hanno corso e di quelli che, con generosità, hanno offerto i premi per l’asta.

L’asta benefica

Ah sì, l’asta benefica. Dopo la gara di corsa è toccato al folto pubblico cimentarsi in una gara di solidarietà dove a contare non erano i tempi ma le cifre (anche in questo caso davvero importanti). Particolarmente “combattuti” una serie di buoni pranzo per 10 persone messi in palio dal rifugio Casera Vecchia di Varrone; dal rifugio Tavecchia; dall’agriturismo Giabi; dal rifugio Lecco; dal ristoro a Premaniga e dal rifugio Santa Rita.

In palio anche la maglia autografata del campione valsassinese di trial Matteo Grattarola (battuta a 420 euro), la tuta autografata del campione di sci di fondo Federico Pellegrino (500 euro); la tuta autografata della campionessa di atletica Nadia Battocletti (250 euro) e, udite udite, la maglia rosa del Giro d’Italia indossata e autografata dal mito Tadej Pogačar battuta a 4.500 euro.