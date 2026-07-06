All’Alpe Zuc trionfano Malugani e Oregioni nella corsa e Melesi nella Mtb

Prato San Pietro (Cortenova) – Alpe Zuc in palio il trofeo “Famiglia Benedetti (Santafede)”: gara podistica e Mtb, 1^ prova Campionato Provinciale Csi di corsa in montagna

CORTENOVA – A Cortenova è andata in scena una mattinata all’insegna dello sport con il Trofeo Famiglia Benedetti (Santafede), manifestazione organizzata dal Cs Cortenova che ha richiamato atleti di mountain bike e corsa in montagna sul tradizionale percorso dal ponte di San Pietro fino all’Alpe Zuc.

Ad aprire il programma, alle 9, è stata la gara di mountain bike, seguita dalla prova podistica di corsa in montagna. Spazio anche ai più giovani, con la partecipazione dei ragazzi nati nel 2012, impegnati su un percorso dedicato con partenza dalla località Strachinera, nelle vicinanze dell’arrivo.

Nella competizione di mountain bike il successo è andato ad Andrea Melesi (Como Bike), che ha fermato il cronometro sul tempo di 22’15″4. Alle sue spalle Davide Baruffaldi (Vam Race) in 23’10″7, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Paolo Gianola (Premana) con 23’23″1.

La gara podistica maschile ha visto la doppietta del Cs Cortenova. A imporsi è stato Giovanni Malugani in 23’39″6, davanti al compagno di squadra Giulio Mascheri, secondo in 23’59″4. Terza posizione per Jacopo Perego del Gp Santi Nuova Olonio, che ha concluso in 24’21″55.

Tra le donne la vittoria è andata ad Arianna Oregioni del Gp Santi Nuova Olonio, prima al traguardo in 27’53″7. Alle sue spalle si sono classificate Alessia Bergamini del Cs Cortenova, seconda con 31’57″7, e Serena Mascheri, anch’essa del Cs Cortenova, terza in 32’38″0.

Al termine delle gare la giornata è proseguita con la Santa Messa, le premiazioni e il pranzo a base di polenta taragna e salsicce preparato dagli Alpini di Cortenova.

La manifestazione ha inoltre segnato l’apertura del campionato provinciale Csi di corsa in montagna, riservato alle categorie dalla Juniores ai Veterani B. Il circuito proseguirà il 19 luglio con la Pasturo-Alpe Coa, mentre la terza e ultima prova è in programma il 2 agosto a Pagnona, in occasione della Rampegada.