Alpi Centrali, la squadra dello sci nordico in raduno a Tirrenia.

Una settimana proficua di allenamenti per i fondisti

Il valsassinese Luigi Schena, tra gli allenatori presenti.

TIRRENIA- Raduno al mare per il comitato Alpi Centrali, al centro federale del CONI di Tirrenia: tra i convocati anche il valsassinese Axel Artusi in forza allo sci club Sporting di Livigno e Elena Rossi anche lei di Primaluna ma da questa stagione in forza allo Sc Alta Valtellina, la valsassinese però non ha risposto alla convocazione per motivi di studio.

Programma intenso per la squadra regionale di sci nordico diretta dai tre allenatori: il bergamasco Corrado Vanini, il livignasco Thomas Bormolini e il valsassinese dello sci club Primaluna Luigi Schena.

Allenamenti resi difficili dalle condizioni meteo non favorevoli, ma i ragazzi non si sono fermati davanti a niente e il programma di allenamento è stato rispettato alla lettera.

Le sessioni di allenamento

Lavori sugli skiroll in entrambe le tecniche rese possibili da percorsi molto belli e suggestivi, in tecnica classica sulle strade del monte Serra dal versante che sale da Calci, una salita con un dislivello di 930 metri e una lunghezza di 11 km con un fondo molto bello e una vista mozzafiato con il mare in lontananza.

Salita affrontata 2 volte, martedì e sabato con un lavoro prevalentemente aerobico, un tracciato che è meta di tantissimi ciclisti perché la cima si raggiunge da tre versanti.

Sempre con gli skiroll, lavori di spinte, capacità in tecnica classica sulla lunga ciclabile da Tirrenia verso Pisa con ritorno passando da Marina di Pisa e costeggiando per alcuni chilometri il lungo mare.

Per lo skiroll in pattinato, percorso nel entroterra Livornese con strade poco trafficate con salitelle, tratti in piano e discese tra le colline e i vigneti, ideali per fare variazioni di ritmo con una salita al 4% in ultimo di sei chilometri.

Poi corsa nella pineta del centro federale, lavori anaerobici nella pista di atletica cronometrati, seduta di preatletismo sul manto erboso del campo di calcio principale con esercizi di stretching e sedute di forza nelle attrezzatissime sale muscolari con macchine coinvolgendo i vari distretti muscolari, esercizi di core stability.

Un raduno ‘alternativo’ a quelli in quota

Il raduno è stato fortemente voluto dall’allenatore Corrado Vanini in accordo con gli altri allenatori per cambiare rispetto ai soliti raduni in quota e stimolare i ragazzi con nuovi input e allenarsi a livello del mare. La testa è già a Isolaccia in val Didentro dove si svolgerà il prossimo raduno dal 10 al 15 di ottobre dove tempo permettendo e se ci sarà la neve al passo, sono previsti alcuni allenamenti con gli sci su neve fresca si spera.



“Ho scelto questa sede perché ho previsto un mese di ottobre e di novembre in ghiacciaio con allenamenti di carico sugli sci – ha spiegato Vanini – Per tanto, in modo propedeutico abbiamo deciso di organizzare questo collettivo al centro di preparazione olimpica di Tirrenia dove abbiamo sostenuto allenamenti mirati al carico a secco. Durante questi giorni, comunque, i ragazzi e le ragazze della nostra squadra hanno fatto sessioni di allenamento di ski roll in pista. Una scelta questa mirata anche a compattare il gruppo e lo spirito di squadra”.