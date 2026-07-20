Antonio Vittori e Paola Beri firmano la 4^ tappa della Valsassina Bike Cup

Simone Gianola e Federico Pellizzaro vincono la staffetta podistica

La gara si è svolta nella serata di venerdì scorso a Cortenova

CORTENOVA – 4^ prova della Valsassina Bike Cup, gara a eliminazione e gara podistica a staffetta con due elementi organizzata dal Cs Cortenova. Venerdì sera prima la staffetta, successivamente le due gare in Mtb, le qualifiche e successivamente la finale con i 10 atleti migliori.

14 squadre nella staffetta assoluti, 3 staffette con i più piccoli, tutte si sono confrontate sullo stesso percorso di 2,5km ad anello. Simone Gianola e Federico Pellizzaro vincono la staffetta, in volata al secondo posto Enea Stanzani e Gianni Codega, chiudono il podio Nicola Spano e Alessia Bergamini. Nella staffetta dei più piccoli vincono Cristina Gianola e Paolo Tagliaferri, al secondo posto Lara Colombo e Mia Colombo, terzo posto per Matilde Orlandi e Giulia Spreafico.

22 atleti hanno corso nella gara in Mtb, prima le qualifiche (5 migliori tempi), successivamente la finale che ha visto la doppietta del Premana, Antonio Vittori vince con 11’22”1, Lorenzo Vittori secondo con 11’53”3, chiude il podio Michele Corti con 12’01”0, al femminile vince Paola Beri.

La top ten

Staffetta

4^ Paolo Ratti-Danilo Spreafico, 5^ Carlo Benedetti-Silvia Invernizzi, 6^ Daniele Gianola-Francesco Gianola, 7^ Davide Benedetti-Elisabetta Arrigoni, 8^ Chiara Arrigoni-Chiara Magni, 9^ Diego De Lorenzi-Clara Spano, 10^ Emanuele Benedetti-Sara Benedetti.

Mtb

4° Davide Decataldo 12’05”7 (Aspera), 5° Matteo Ciaponi 12’13”6 (Swatt Club), 6° Angelo Pepe 12’15”2 (Vam Race), 7° Andrea Melesi 12’25”7 (Team Como Bike), 8° Paolo Gianola 12’26”9 (Premana), 9° Simone Decapitani 13’09” (Libero), 10° Jacopo Gianola 13’52”0 (Premana).