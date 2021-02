As Premana protagonista nelle gare di Coppa Italia di sci alpinismo

Giovani in evidenza alla Skimo For Young

LA THUILE – Panorami mozzafiato nella prova di Coppa Italia di sci alpinismo che ha fatto tappa a La Thuile organizzata dalla “Corrado Gex”. In gara le categorie che andavano dalla Under 16 sino alla Under 23 e grandi soddisfazioni per gli atleti dell’As Premana presenti quasi al completo.

Under 16, Irene Gianola sale sul podio

Lungo un tracciato di poco meno di 9 km con 690 m di dislivello, sia in salita che in discesa, a vincere è stata Vanessa Marca dello Sc Bagolino che impiega 1h11’15”, alle sue spalle per Premana ottima seconda Irene Gianola che arriva in 1h16’06”; Letizia Gianola completa la gara in 1h21’36” al 6° posto e Olga Corti conclude le performance delle atlete premanesi al 7° posto in 1h22’59”.

Under 16 maschile, Martino Utzeri altro podio per Premana

Martino Utzeri, neo campione italiano 2021 col titolo vinto a Vermiglio il 10 gennaio, in Valle d’Aosta si deve accontentare del 3° posto fermando il crono sul tempo di 59’01”. Davanti a lui Erik Canovi che vince la gara in 55’47”2 per la Pol Albosaggia e Oscar Tonietti dello Sc Valle Anzasca secondo in 59’01”. Dietro ancora per Premana al 9° posto in 1h01’11” Lorenzo Milesi e al 28° Andrea Gianola in 1h10’15”.

Under 18, piazzamento migliore quello di Noemi Gianola

Miglior tempo per la valdosatana della Valgrisenche Noemi Junod che mette tutte dietro grazie al suo 1h04’35”, al 7° posto Noemi Gianola in 1h12’48”.

Al maschile vince Gabriele Bardea dello Sc Lanzada in 55’33”. Per i lecchesi 27° posto di Antonio Corti in 1h05’54 , al 29° Simone Tenderini in 1h05’58”, al 31° Andrea Bonacina con 1h06’47” e al 35° Marcello Gianola in 1h09’33”.

Under 20 maschili, si allunga la distanza

Nessun rappresentante lecchese al femminile mentre nella pari categoria maschile, dove i km diventano 10,10 con 1920 m di dislivello totale, Matteo Sostizzo dello Sci Cai Schio vince la gara in 1h00’46”. Il migliore tra i lecchesi è Michele Gianola 13° in 1h11’13” quindi Francesco Gianola 16° in 1h12’55”.

Under 23, ancora un podio con Mirko Sanelli

Arriva in chiusura di manifestazione l’ultimo podio per i colori dell’As Premana, Mirko Sanelli conquista il terzo gradino sui 10,1km col tempo di 1h01’08”. A vincere la gara è Andrea Prandi azzurro di corsa in montagna che stacca tutti concludendo la prova in 56’39” portando al successo lo Sc Alta Valtellina, successo sofferto in quanto insidiato sino alla fine da Sebastian Guichardaz dello Corrado Gex che arriva secondo in 56’54”. Altri quattro atleti del Premana con Dionigi Gianola 10° in 1h08’39”, Daniele Gianola 12° in 1h12’45”, Nicola Gianola 13° in 1h15’43” e Matteo Gianola 14° in 1h18’18”.

Ultime quattro tappe a conclusione della Coppa Italia

Il 21 febbraio con sede ancora da definire ci sarà una gara individuale; il 7 marzo a Collio (Bs) altra individuale mentre le ultime due tappe si disputeranno a Roccaraso (Aq) con il vertical in programma il 20 marzo e l’individuale il 21.