As Premana U12, settimo posto alle finali nazionali CSI di calcio a 7: impresa in Basilicata

Percorso di valore per i ragazzi lecchesi che hanno affrontato anche una squadra di Lecce, poi laureatasi campione d’Italia

PREMANA – Il sogno nazionale dell’Under 12 dell’As Premana si chiude con uno splendido settimo posto alle finali CSI disputate nel fine settimana scorso tra Policoro e Nova Siri, in Basilicata. Un risultato che va ben oltre la classifica e che premia un gruppo di ragazzi capace di confrontarsi con alcune delle migliori realtà calcistiche italiane, lasciando il segno in una manifestazione di altissimo livello.

La formazione premanese ha affrontato un percorso intenso e ricco di emozioni. Nella prima giornata i giovani gialloblù hanno incrociato subito una squadra di Lecce, poi laureatasi campione d’Italia. Un confronto difficile, terminato con una sconfitta per 6-0, contro una formazione che ha dimostrato tutto il proprio valore. Un passivo pesante nel punteggio ma che non cancella l’impegno e la determinazione mostrati dai ragazzi di Premana.

La reazione è arrivata immediatamente nella seconda sfida contro il Benevento. Dopo il 2-2 maturato al termine dei tempi regolamentari, l’As Premana ha avuto la meglio ai calci di rigore, conquistando una vittoria preziosa che ha consentito di accedere al girone valido per le posizioni dal sesto al nono posto. E’ sfumata solo per una questione di differenza reti l’accesso al girone dal 1° al 5° posto.

Nel secondo giorno di gare è arrivato un altro successo, questa volta nel derby lombardo contro i Diavoli Rossi Milano. Anche in questo caso l’equilibrio si è protratto fino ai rigori, dove i premanesi hanno trovato nuovamente la freddezza necessaria per imporsi.

La terza giornata si è aperta con il derby del Nord contro Il Piemonte, vinto con un convincente 6-2. Un’affermazione che ha confermato la qualità del percorso compiuto dalla squadra durante tutta la stagione. Nell’ultima sfida del torneo, valida per la definizione della classifica finale, il Premana ha ritrovato il Benevento, questa volta uscito vincitore con il risultato di 3-1.

Al termine della manifestazione l’As Premana ha così conquistato il settimo posto nazionale, un traguardo di assoluto prestigio per una realtà di montagna che ha saputo farsi rispettare su un palcoscenico di livello italiano.

Al di là dei risultati, la trasferta in Basilicata rappresenta un’esperienza destinata a rimanere nella memoria dei giovani calciatori, dello staff e delle famiglie che hanno accompagnato la squadra. Per una società come l’As Premana, già la qualificazione alle finali nazionali era stata una piccola impresa; il settimo posto ottenuto sul campo rende ancora più significativo il cammino compiuto.

A guidare la spedizione premanese sono stati l’allenatore Roberto Tenderini, alla sua seconda esperienza ai campionati nazionali CSI, affiancato dal vice allenatore Alessandro Codega e da Alan Gianola, punto di riferimento della scuola calcio e supporto dello staff tecnico. Protagonisti in campo sono stati: Berera Martino, Bertoldini Elia, Brumana Riccardo, Buttera Christian, Codega Cristiano, Fazzini Achille, Fazzini Edoardo, Gianola Cristina, Gianola Federico, Gianola Mattia, Gianola Nicolas, Rizzi Pietro, Tagliaferri Paolo e Giuseppe Fiandaca, autori di una stagione straordinaria culminata con il prestigioso piazzamento nazionale.

Determinante il sostegno del territorio che ha permesso di affrontare una trasferta particolarmente impegnativa dal punto di vista organizzativo ed economico. Un ringraziamento va all’As Premana, al CSI e agli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile questa avventura, consentendo ai ragazzi di vivere un’esperienza sportiva e umana di grande valore.

Per i giovani premanesi si chiude così una stagione straordinaria, culminata con un risultato che resterà nella storia della società e che conferma il valore del lavoro svolto negli ultimi anni dal settore giovanile.