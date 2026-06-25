Asc Ballabio Volley, doppia promozione e festa al Memorial Fontana

Al Parco Due Mani si è disputata la terza edizione del torneo dedicato allo storico presidente mentre la società festeggia due promozioni e annuncia una nuova squadra

La squadra maschile di Seconda Divisione ha vinto il girone conquistando la Prima Divisione, mentre la neoformazione femminile ha ottenuto la promozione in Seconda

BALLABIO – Si è chiusa con una giornata di sport, amicizia e ricordo una stagione ricca di soddisfazioni per la sezione pallavolo dell’Asc Ballabio. Domenica 21 giugno il Parco Due Mani ha ospitato la terza edizione del “Memorial Fontana”, il torneo dedicato allo storico presidente della società scomparso alcuni anni fa, appuntamento che ha segnato il tradizionale saluto di fine stagione per atleti e dirigenti.

Sotto il sole di una calda giornata estiva, quattro squadre miste si sono affrontate in un quadrangolare che ha visto protagonisti esclusivamente giocatori appartenenti ai gruppi che, nel corso dell’annata 2025/2026, hanno indossato la maglia biancorossa nei campionati Fipav e Csi.

Un’occasione conviviale che ha permesso di celebrare anche i risultati ottenuti sul campo. La stagione appena conclusa ha infatti regalato importanti traguardi alle formazioni open della società ballabiese, entrambe capaci di conquistare la promozione.

La squadra maschile di Seconda Divisione ha chiuso il proprio girone al primo posto, guadagnando il salto in Prima Divisione. Risultato di rilievo anche per la nuova formazione femminile di Terza Divisione che, al debutto assoluto nel campionato, ha terminato la stagione al secondo posto, centrando comunque la promozione in Seconda Divisione.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche dal settore giovanile. Le squadre maschili Under 17, Under 15 e Under 13 hanno affrontato i rispettivi campionati dimostrando competitività e una costante crescita nel corso della stagione, sia sotto il profilo del gioco sia dal punto di vista dei risultati.

Archiviata un’annata positiva, l’Asc Ballabio guarda già al futuro. La prossima stagione vedrà infatti l’inserimento di un’ulteriore squadra di Seconda Divisione maschile, una novità che consentirà di ampliare il numero degli atleti coinvolti nell’attività pallavolistica della società e di proseguire nel percorso di crescita del movimento biancorosso.