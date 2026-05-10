Assemblea e cena: venerdì di festa in casa Nordik Ski Valsassina

Serata conviviale con atleti, genitori, sponsor e simpatizzanti

“Non mi interessa vincere, l’importante è che i ragazzi facciano sport divertendosi”

CORTENOVA – Venerdì sera la società Nordik Ski Valsassina si è ritrovata per la conviviale cena sociale e per l’assemblea, tantissime persone hanno ascoltato il presidente Giuliano Selva e le allenatrici Carla Ticozzi e Angelica Selva.

L’allenatrice Carla ha parlato dei risultati dei 48 atleti tesserati impegnati nello sci nordico e nello skiroll: “Non mi interessa vincere, l’importante è che i ragazzi facciano sport divertendosi”. Tra i risultati di rilievo val la pena ricordare quelli di Matteo Rusconi che è riuscito a vincere due volte a Sgonico (TS) e a concludere al 3° posto nella Coppa Italia.

“Tra un mese iniziamo a gareggiare con lo skiroll, il 13/14 giugno si parte dalla Coppa Italia con la 1^ e 2^ tappa a Trieste e concluderanno il 25/26 ottobre a Valdobbiadene/Caneva, adesso i nostri atleti stanno facendo due allenamenti a settimana, nelle prossime settimane diventeranno tre”. Il presidente Giuliano ha ringraziato atleti, genitori, simpatizzanti e sponsor, soprattutto la Galperti The Original, la Bcc Valsassina, Punto Media, il Comune di Primaluna. Una bella serata di festa, aperitivo, cena, dolce e un regalo fatti dalla società a tutti atleti e agli sponsor.