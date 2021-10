Atletica. Chiusa l’attività in pista, adesso si pensa alla corsa campestre

Il 7 novembre a Pasturo il 5° Trofeo Ambrogio Aliprandi

Quindi due gare a Cortenova e una prova a Cernusco Lombardone

LECCO – Non si sono ancora spenti gli echi delle gare su pista con il campionato di società Cadetti che la scorsa settimana ha visto la finale regionale a Clusone, che già si prospettano all’orizzonte le gare di corsa campestre.

Sono quattro le manifestazioni che coinvolgeranno le società lecchesi chiamate in cabina di regia in altrettanti cross, si parte il 7 novembre a Pasturo con le gare Fidal che coinvolgeranno tutte le categorie partendo dagli Esordienti fino ai Master in gara per il trofeo Ambrogio Aliprandi giunto alla 5^ edizione. Le gare giovanili nelle categorie Ragazzi/e e Cadetti/, saranno indicative per la composizione delle formazioni che il comitato provinciale Como/Lecco metterà in campo in occasione del Meeting giovanile di corsa campestre in programma a Cortenova il 21 novembre, alle gare per rappresentative si aggiungeranno anche quelle riservate agli Esordienti solo a livello provinciale, mentre per gli Assoluti le gare sono valide per l’assegnazione del titolo di campione regionale di cross corto.

La settimana successiva sempre e Cortenova, partirà anche la nuova stagione dei cross per quanto riguarda il Centro Sportivo Italiano, una verifica questa dopo il lungo stop causato dalla pandemia e che ha visto la sospensione del campionato provinciale Csi quando mancava solo la quarta e ultima prova di Rogeno l’anno scorso, da allora si è provato a ripartire una prima volta con le gare in pista a Calco, successivamente il nuovo blocco, quest’estate una prima prova di ripartenza con le gare di Lecco e Introbio, l’attività regionale di corsa su strada e in montagna e ora finalmente si riprova a ripartire anche con le campestri.

A Cernusco Lombardone il 5 dicembre, in gara per il titolo regionale di cross, saranno le categorie Allievi/Juniores/Promesse e Seniores a lottare per il titolo, le altre categorie saranno in gara senza titolo in palio.