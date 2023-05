Atletica. In pista a Chiavenna, lecchesi sei volte sul podio

Chiavenna, manifestazione su pista di atletica Giovanile e Assoluta.

Nicola Spano vince i 1000m per i Ragazzi, Francesco Gianola vince i 2000m Cadetti.

CHIAVENNA- Molto bene sabato pomeriggio le gare di atletica alla manifestazione su pista Giovanile e Assoluti. Due vittorie, due secondi posti e due terzi posti per i lecchesi in gara.

Nicola Spano (Cs Cortenova) sui 1000m per i Ragazzi vince con 3’05”61 e migliora quasi 10” per il suo primato personale; gran bella gara per Francesco Gianola (Premana) sui 2000m per i Cadetti, 6’04”61 e anche lui 11” in meno per il primato personale.

Sui 400m la lecchese Ilaria Menatti (Bracco Milano) con 1’04”57 si prende il 2° posto. Nel salto in lungo femminile, secondo posto di Nadia Acquistapace (Cs Cortenova) con 3,37m.

Sul 3° posto sui 1000m Ragazzi Diego De Lorenzi (Cs Cortenova) con 3’11”76, 3° posto per la promessa Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 3000m con 11’24” 60, migliorato ben 10” in meno rispetto al vecchio primato.

Tutti gli altri risultati per i lecchesi.

3000m: 8^ Nadia Acquistapace 13’06”37 (Cs Cortenova).

3000m: 5° Paolo Mazzoleni 9’31”09 (Pol Bellano Galperti Group), 20° Marco Baldassarre 11’05”61 (Pol Bellano Galperti Group).

2000m-Cadette: 4^ Caterina Ciacci 7’16”71 (Cs Cortenova), 5^ Denise Mascheri 7’21”71 (Cs Cortenova), 6^ Serena Mascheri 7’31”05 (Cs Cortenova).

1000m-Ragazze: 10^ Nicole Abis 3’45”48 (Cs Cortenova), 25^ Chiara Magni 4’08”87 (Cs Cortenova).

1000m-Ragazzi: 16° Federico Pellizzaro 3’39”25 (Cs Cortenova).