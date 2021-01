Prima uscita per il ballabiese che arriva subito a pochi centesimi dal personale

Un errore compromette la finale ma l’ostacolista guarda avanti: “Obbiettivi? Primato personale e europei”

MODENA – Il 2021 comincia anche per Mattia Montini, atleta di Ballabio in forza al Centro Sportivo Carabinieri e primatista italiano tra le Promesse sui 60hs con il 7”72 ottenuto lo scorso anno a Bratislava e tra gli Juniores sui 50hs con 6”73, primato quest’ultimo che risale al 2017 quando ancora vestiva la maglia dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Domenica scorsa prima uscita stagionale a Modena e subito fa segnare un 7”83, tempo non lontano dal suo primato italiano Promesse. Un buon auspicio anche in vista della finale che si sarebbe corsa un ora dopo dove purtroppo Mattia prende in pieno il quarto ostacolo e sfiora la caduta concludendo al secondo posto in 8”21, suo peggior crono di sempre sulla distanza. Sentiamo direttamente da lui come ha impostato la stagione: “Era la prima gara del 2021 e la foga mi ha giocato un brutto scherzo, i 60hs indoor sono velocissimi e basta un piccolo intoppo per rovinare la prestazione, se poi l’intoppo è anche grande… Sto preparando i campionati italiani Promesse del 6/7 febbraio ad Ancona e gli Assoluti del 20/21 febbraio sempre ad Ancona. Obiettivo è quello di fare il primato personale e successivamente di partecipare ai campionati Europei di Torun (Polonia) in programma dal 4 al 7 marzo”.

Ricordiamo che per poter partecipare ai campionati Europei il minimo della federazione Europea è di 7”88, ma la Fidal lo ha abbassato sino a 7”74, un tempo già corso la scorsa stagione da Mattia, ma oltre al tempo bisognerà vedere anche quanti atleti azzurri saranno in grado di ottenerlo e soprattutto quanti azzurri la federazione deciderà di iscrivere sugli ostacoli.