Ballabio, grande esordio per il Concorso di Danza Sportiva CSI Lecco

230 atleti da 10 scuole per la prima edizione: talento, inclusione e spettacolo sul palco valsassinese

Partecipazione ampia e riconoscimenti anche per le realtà inclusive del territorio

BALLABIO – Grande partecipazione a Ballabio per la prima edizione del Concorso di Danza Sportiva CSI Lecco, evento organizzato dal CSI Lecco in collaborazione con ASC Ballabio.

La manifestazione ha coinvolto 230 atleti provenienti da 10 scuole delle province di Lecco, Como e Milano, trasformando il palazzetto in una giornata di spettacolo, energia e competizione all’insegna della danza sportiva.

La direzione artistica della commissione danza CSI Lecco, affidata a Barbara Fomasi, Beatrice Aresi e Nicole Giro, insieme allo staff organizzativo, ha garantito un evento curato nei dettagli e di alto livello tecnico. Le esibizioni sono state valutate dai giudici Maurizio Tamellini e Kim Di Molfetta, che hanno premiato qualità tecnica, espressività e impegno degli atleti.

Tra i momenti più significativi della giornata, il premio speciale del Comune di Ballabio alla scuola inclusiva NoiVoiLoro, riconoscimento che ha sottolineato il valore sociale e inclusivo della danza come strumento di partecipazione e crescita.

Presente anche uno stand di AVIS Comunale Lecco, partner del CSI, che ha contribuito a valorizzare i temi del volontariato e della solidarietà, rafforzando il legame tra sport e comunità.

Il primo concorso rappresenta l’avvio di un progetto più ampio volto a consolidare la danza sportiva sul territorio e a creare nuove opportunità per giovani atleti e scuole.

Soddisfazione da parte del CSI Lecco e degli organizzatori, che hanno ringraziato istituzioni, associazioni, scuole, famiglie e atleti per la riuscita dell’iniziativa e per la partecipazione numerosa.