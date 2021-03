Dopo essersi sottoposte al tampone le ragazze si sono ritrovate in palestra

“La società ha voluto essere al fianco di coloro che vogliono essere presenti sul parquet”

VALMADRERA – Dopo essersi sottoposti al tampone, le ragazze del settore giovanile della Starlight Valmadrera, hanno ripreso dal 2 marzo specifici allenamenti individuali. Presenti le ragazze dell’under 13 di coach Gea Formigaro, le under 16 di Roberto Di Venere e le under 18 e Promozione di coach Luca Missaglia e Nelly Rigamonti.

“Naturalmente non tutte le atlete sono presenti, ma sicuramente la maggior parte di loro – spiega il presidente Pino Scelfo – si sottoporranno a un tampone con scadenza quindicinale fino al termine della stagione problematica del 2021. La società ha voluto essere ancora una volta al fianco di coloro che vogliono essere presenti sul parquet. Ossia le nostre ragazze. Lo spirito non è quello di una stagione regolare, ma l’intero gruppo è unito per allenarsi con le dovute cautele del caso nel pieno rispetto di sé stesse e delle proprie compagne di squadra, ma nello stesso tempo ci mettono un forte entusiasmo e

voglia di basket. Un grazie a tutte voi ed ai nostri tecnici”.