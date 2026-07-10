Calcio. Il Cortenova cambia volto: torna mister Polonioli e rosa profondamente rinnovata

Alle Trote Blu di Primaluna la presentazione ufficiale della rosa 2026-2027. Dieci nuovi arrivi e preparazione al via dal 20 agosto

“Ora tocca a noi dimostrare che il Cortenova vale di più”, ha dichiarato il tecnico Polonioli

PRIMALUNA – Prende forma il nuovo CSC Cortenova. Il siprario sulla stagione 2026-2027 si è alzato ieri sera, alle Trote Blu di Primaluna, con la prima squadra che affronterà il prossimo campionato di calcio di Seconda Categoria. Un progetto che punta a cambiare passo dopo l’undicesimo posto dello scorso anno e che ruota attorno al ritorno in panchina di Gabriele Polonioli, tecnico che in passato aveva già portato i gialloblù alla promozione in Prima Categoria.

La serata è servita per ufficializzare una rosa profondamente rinnovata. Sono ben dieci i volti nuovi che entreranno a far parte dell’organico: Simone Ferrari, Simone Ossola, Luca Ciresa, Giovanni Galperti, Andrea Calvi, Lorenzo Scuri, Matteo Selva, Davide Moreschi, Mattia Fabrizio e Pietro Manzoni, promosso dalla formazione Juniores. Un ricambio importante che andrà a integrarsi con i giocatori più esperti già presenti nello spogliatoio.

Il nuovo corso passa inevitabilmente anche dai saluti. La società ha infatti ringraziato i calciatori che hanno concluso la loro esperienza in gialloblù, così come l’ex allenatore Andrea Tantardini e il suo vice Giamba Tantardini, protagonisti dell’ultima stagione.

Ad accompagnare Polonioli ci sarà uno staff rinnovato composto dal vice Paolo Selva, dal preparatore atletico Fabio Di Salvo e dalla massofisioterapista Micol Canali, chiamati a sostenere un progetto che guarda con decisione al futuro.

Le idee dell’allenatore sono chiare. “Il primo obiettivo è migliorare l’undicesimo posto della passata stagione. La società ha fatto uno sforzo importante per mettere a disposizione una rosa più competitiva e uno staff all’altezza. Adesso spetta a noi dimostrare che il Cortenova può ambire a qualcosa di diverso. Serviranno lavoro, sacrificio, senso di responsabilità e grande attaccamento alla maglia”.

La preparazione scatterà il 20 agosto, ma con una formula fuori dagli schemi: il primo appuntamento sarà infatti una salita a piedi in Val Biandino, partendo da Introbio, per iniziare la stagione all’insegna della fatica e della costruzione del gruppo.

Prima dell’esordio ufficiale, il Cortenova sosterrà tre test di spessore contro formazioni di Prima Categoria: il 22 agosto sul campo del Civate, il 26 agosto al Todeschini contro il Sala Galbiate e il 29 agosto, sempre in casa, con il Sesto 2012.

Il conto alla rovescia verso le gare che valgono i punti è già iniziato. La Coppa Lombardia prenderà il via il 6 settembre, mentre il campionato scatterà il 13 settembre. Sarà il primo banco di prova per verificare se la rivoluzione estiva avrà davvero dato al Cortenova le basi per tornare a recitare un ruolo da protagonista.