Calcio. Petra Loreggian madrina del trofeo “Peppino Negri”

Triangolare calcistico a scopo benefico

In campo anche la squadra dei “Play2Give”

CORTENOVA –Calcio e beneficienza si incontrano oggi a Cortenova per il terzo trofeo “Peppino Negri”, triangolare calcistico a scopo benefico, il cui ricavato verrà tutto donato all’associazione sportiva “Oltretutto ‘97”.

A scendere in campo saranno due formazioni composte da giocatori valsassinesi, di cui molti proprio del Cortenova, più la squadra dell’associazione “Play2give”, composta da diversi personaggi noti nel mondo della musica, più alcune web-star.

Madrina dell’evento sarà la nota presentatrice Petra Loreggian. “Mio marito gioca nella squadra e quindi ho scelto di partecipare anche io come presentatrice, sapendo che il ricavato sarà tutto donato in beneficenza”.

“Play2Give” è un’associazione sportiva milanese presieduta da Michele Michelazzo, charity inclusiva e sostenibile che si occupa di creare eventi di inclusione tra sport e musica. Il loro motto, tra il serio e il faceto, è “Giochiamo male, per fare del bene”.

Al termine del triangolare, che prenderà il via alle 18 al centro sportivo “Todeschini”, la serata si concluderà con un Dj set di “Mazay” – marito della Loreggian – che coglierà così l’occasione per festeggiare il suo compleanno in Valsassina.