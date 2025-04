Cambio della guardia nell’As Premana, Angelo Gianola nuovo presidente

Dopo dieci anni di soddisfazioni Massimo Sanelli lascia spazio alle nuove leve

“Un’esperienza bellissima. Buon lavoro al nuovo consiglio direttivo, farà sicuramente bene”

PREMANA – Nella serata di giovedì scorso è stato eletto per acclamazione il nuovo consiglio direttivo dell’As Premana: 5 dei sette membri del precedente rimangono nel nuovo, entrano due ragazzi in sostituzione di Massimo Sanelli, ex presidente, e Guglielmo Gianola (che era nel direttivo da una vita), usciti per lasciare spazio a nuove attività e nuove idee per i 610 soci dell’associazione sportiva (197 minori).

Angelo Gianola, come da statuto, al primo consiglio sarà nominato presidente. Vania Fazzini continuerà il suo ruolo da segretaria dell’associazione. Adriana Bellati continuerà il ruolo di tesoriere. Gli altri consiglieri sono Elsa Fazzini, Sandro Tenderini, Giancarlo Gianola e Simone Todeschini. Il revisore dei conti rimane Francesco Migliore. Rimarrà un assessorato esterno che coordina le attività della palestra comunale composto dal consigliere uscente Guglielmo Gianola e Mauro Gianola un membro giovane della squadra.

“Ringrazio personalmente per questi anni di attività che hanno portato l’associazione fino al grande evento del mondiale 2017 – ha detto il presidente uscente Massimo Sanelli -. E’ stata una bellissima esperienza durata 10 anni durante i quali abbiamo portato ben 6 atleti a vestire la maglia azzurra (4 per lo sci alpinismo e 2 per l’atletica). Lascio una associazione in salute ad un nuovo direttivo di persone più giovani anche se già esperto in diverse discipline. Sono sicuro che ASP continuerà nei successi sportivi tenendo sempre presente l’inclusione di tutti, grandi e soprattutto piccoli. Buon lavoro al nuovo consiglio direttivo, farà sicuramente bene”.