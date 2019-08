Camminiamo Insieme 37^ edizione con oltre 100 partecipanti

Partecipata la 37esima edizione del 5° Trofeo ‘Dario Busi’

Tutti i risultati

PRIMALUNA- Anche quest’anno la cooperativa “Le Grigne” di Primaluna ha riproposto la camminata non competitiva denominata Camminiamo Insieme dedicata per il 5° anno alla memoria dell’amico Darietto Busi vera anima della cooperativa scomparso alcuni anni fa.

In suo ricordo tutti gli anni viene organizzata la manifestazione che precede la festa dell’associazione (che si occupa di un gruppo di persone diversamente abili): fede, sport e divertimento il motto della serata che inizia al tardo pomeriggio con la Santa Messa a cui fa seguito la corsa podistica con relative premiazioni e cena finale a base di Polenta taragna e grigliata.

Due percorsi proposti

Quello lungo da 6km che partendo dalla sede dell’associazione, passando da Vimogno, Barcone e Primaluna arrivava a Cortabbio per poi ritornare indietro dalla ciclabile e risalire alla partenza, quello corto da 2km con il primo tratto iniziale identico al lungo, una volta arrivato a Primaluna ritornava al punto di partenza.

A Mohamed Ajbirane e Nicoletta Invernizzi la lunga

Mohamed Ajbirane del Team Pasturo si aggiudica in 21’34” la lunga e precede di 14” Manuel Tagliaferri del Pagnona e di 48” l’orobico Franco Zanotti.

Angelica Selva del Nordik ski in 27’02”4 taglia per prima il traguardo al femminile seguita da Camilla Crippa dello Sc Primaluna con 27’13”2 e da Nicoletta Invernizzi del Cs Cortenova in 28’01”5.

Le classifiche

Pulcini (6 partecipanti)

1° Marco Combi, 2° Mattia Combi, 3° Maissara Iwena, 4° Martina Bortot, 5° Mattia Artusi, 6° Francesco Tantardini.

Scoiattoli (23 partecipanti)

1° Andrea Benedetti , 2° Marco Mascheri, 3° Denise Mascheri, 4° Caterina Ciacci, 5° Ilaria Artusi, 6° Aurora Invernizzi, 7° Marco Colombo, 8° Carolina Fazzini, 9° Stefano Nuzzo, 10° Greta Piras.

Leprotti (10 partecipanti)

1° Davide Prandi, 2° Leonardo Govi, 3° Alessio Combi, 4 Giacomo Brustolon, 5° Matteo Benedetti.

Corta maturi (7 partecipanti)

1° Valerio Vignati, 2° Ivana Bassi, 3° Maria Grazia Uberti, 4° Anna Gressi, 5° Emanuele Buzzoni.

Libera 1 maschile (15 partecipanti)

1° Mohamed Ajbirane, 2° Manuel Tagliaferri, 3° Matteo Plati, 4° Marco Melesi, 5° Federico Bergamini, 6° Luca Felice Tantardini, 7° Martino Vassena, 8° Tiziano Ripamonti, 9° Pietro Beri, 10° Michele Combi.

Libera 1 femminile (8 partecipanti)

1^ Nicoletta Invernizzi, 2^ Silvia Invernizzi, 3^ Elisabetta Arrigoni, 4^ Elena Rusconi, 5^ Valentina Combi.

Libera 2 maschile (23 partecipanti)

1° Fanco Zanotti, 2° Cesare Pomi, 3° Carlo Benedetti, 4° Diego Pomoni, 5° Luigi Bassu, 6° Giuseppe Fagiani, 7° Giordano Pomi, 8° Alex Fazzini, 9° Marco Busi, 10° Massimiliano Spano.

Libera 2 femminile (10 partecipanti)

1^ Angelica Selva, 2^ Camilla Crippa, 3^ Aurora Invernizzi, 4^ Vittori Busi, 5^ Sophia Artusi.