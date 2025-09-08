Camminiamo Insieme – Le Grigne, quasi 200 partecipanti alla 43^ edizione

Due percorsi: 3 km per i più piccoli e per tante famiglie e 7 km per tutti gli altri

Venerdì sera a Introbio l’evento valido anche come 11° memorial Dario Busi

INTROBIO – Venerdì sera a Introbio (Pra Baster) quasi 200 atleti hanno corso e camminato nelle 43^ edizione della “Camminiamo Insieme-Le Grigne”, 11° memorial Busi Dario. La manifestazione di corsa su strada, organizzata del Nordik Ski Valsassina, si è svolta su due percorsi: 3km per i più piccoli e tantissime famiglie, 7km per tutti gli altri.

Serata di festa per il “Gruppo Le Grigne” del presidente Andreina Magni, prima la Santa Messa, successivamente la gara di camminata e corsa, a seguire la cena e successivamente le premiazioni e la lotteria.

Nella gara più lunga, categoria Assoluti, hanno vinto Alessia Bergamini e Giovanni Malugani, nella categoria Libera 2 Silvia Invernizzi e Tiziano Bertoldini, nella gara dei 3km Assoluta hanno vinto Barbara Conti e Daniele Rigamonti. I più piccoli premiati con una coppa, ai primi 5 con pacco dono. Per tutte le altre categorie coppa e pacco dono per i primi 5. Premiati con una coppa tutti i diversamente abili.

I primi 5 di ogni categoria

3km

Scoiattoli: 1^ Matilde Orlandi, 2^ Elisa Rusconi, 3^ Giulia Spreafico, 4^ Gaia Rigamonti, 5^ Chiara Mancin.

1° Simone Bergamini, 2^ Gabriele Melesi, 3° Nicolò Ghezzi, 4° Michele Magni, 5° Mario Mascheri.

Pulcini: 1^ Noemi Bellati, 2^ Sofia Tagliaferri, 3^ Elisa Gianola, 4^ Giorgia Mascheri, 5^ Celeste Bolis.

1° Giovanni Selva, 2° Giacomo Soggetti, 3° Minaai Iwena, 4° Pinguino Magni, 5° Filippo Gianola.

Leprotti: 1^ Chiara Arrigoni, 2^ Greta Barbieri, 3^ Elisa Barbieri, 4^ Cecilia Bonacina, 5^ Matilde Spano.

1° Francesco Bellati, 2° Mattia Artusi, 3° Luca Rizzotto, 4° Riccardo Crippa, 5° Federico Mereu.

Assolute/i: 1^ Barbara Conti, 2^ Michela Ticozzi, 3^ Franca Paroli, 4^ Viviana Spandri, 5^ Rosa Invernizzi.

1° Daniele Bergamini, 2° Giovanni Bonacina, 3° Walter Negri, 4° Ivan Invernizzi, 5° Fabio Ticozzi.

Assoluta Libera 1: 1^ Alessia Bergamini, 2^ Aurora Ruzza, 3^ Arianna Buzzoni, 4^ Serena Mascheri, 5^ Veronica Bassu.

1° Giovanni Malugani, 2° Riccardo Longoni, 3° Lorenzo Guido, 4° Nicola Spano, 5° Luca Doniselli.

Assoluta Libera 2: 1^ Silvia Invernizzi, 2^ Elisabetta Arrigoni, 3^ Laura Acquistapace, 4^ Sara Arrigoni, 5^ Nadia Acquistapace.

1° Tiziano Bertoldini, 2° Alessandro Pomi, 3° Claudio Tagliaferri, 4° Alessio Maroni, 5° Carlo Bellati.