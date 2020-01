Campestre, 2° prova regionale. Il Cortenova continua a correre

Cs Cortenova inarrestabile, a vele spiegate verso Cesenatico.

Valsassinesi ancora protagonisti nella seconda regionale di cross.

NUOVA OLONIO- Continua, inarrestabile come un fiume in piena, la marcia di avvicinamento dei giallo blu del Centro Sportivo Cortenova ai campionati italiani di corsa campestre di Cesenatico.



Ieri mattina al cross del “Colombaio” magistralmente organizzato dagli uomini di capitan Santi Adriano , patron della anonima squadra Gruppo Podistico Santi Nuova Olonio che per l’occasione hanno allestito un percorso spettacolare con un fondo velocissimo in una giornata nemmeno tanto fredda, anzi, che col passare delle ore si è ben presto scaldata sia nel clima che nel tifo per le gare valide per la seconda giornata del trofeo regionale Csi.

Cs Cortenova, Santi Nuova Olonio e Team Pasturo sul podio.

Cortenova aveva le sue carte da giocare sia tra gli Assoluti ma anche tantissime nelle giovanili e alla fine i valsassinesi si impongono con un margine nettissimo, 2666 i punti conquistati contro i 2160 dei padroni di casa seguiti da un sorprendente Team Pasturo che con 2039 respinge l’attacco delle due squadre Gs Valgerola 4^ con 1659 e Gs Csi Morbegno 5^ con 1338.

Bene le altre lecchesi presenti a partire dalla Virtus Calco che chiude al 6° posto con 1170, la Pol Bernate al 7° con 924, a chiudere la top ten 10 l’AS Premana con 779 punti.

Lecchesi scatenati individualmente, 13 vittorie su 22 gare.

Ventidue categorie in gara per un totale di 1182 classificati, alle lecchesi vanno ben 13 vittorie individuali, quattro a testa per il Cs Cortenova e Team Pasturo, a due la Pol Pagnona con una a testa l’Us Derviese e la Pol Libertas Cernuschese.



Attesa per la terza ed ultima giornata del campionato.

Ormai i giochi sono fatti e ad una sola giornata dal termine per Cortenova che guida la classifica di giornata con 140 punti davanti al Team Pasturo con 127, e al Gp Santi Nuova Olonio con 121 ma con il Gs Valgerola a 120, la Virtus Calco a 117 e il Gs Csi Morbegno a 116, può guardare con sicurezza la conquista del 29° campionato regionale e puntare decisamente alla finale nazionale di Cesenatico in programma dal 3 al 56 aprile.

Premiazioni finali con coppe e trofei.



Prime sei classificate delle categorie giovanili premiate con coppe e premi in natura, prime tre delle assolute e prime 10 società, molto ambiti i trofei per i vincitori delle gare assolute che non avevano nulla da invidiare a quello messo in palio per la prima delle società, ancora una volta Adriano santi ha dimostrato che si possono organizzare le gare e si può fare organizzandole nel migliore dei modi sia come percorso, logistica e premiazioni.



I podi di giornata.

Cuccioli f: Noemi Sara Brevi (Capralbese), Alessandra Loi (Bellano), Adele Pedruzzi (Ardenno).

Giuseppe Tirinzoni (Talamona), Giovanni Paolo Inglese (Pol San Marco Mi), Gioele Bonora (Castel Goffredo). Esordienti f: Sofia Piazza (Cortenova), Carolina Fazzini (Premana), Elisa Burgassi (Lieto Colle).

Leonardo Milesi (Pasturo), Lorenzo Guido (Stella Alpina), Matteo Tenderini (Premana). Ragazze: Teresa Buzzella (Derviese), Anita Raineri (Bellano), Alice Minelli (Seveso).

Oscar Luigi Pomoni (Premana), Michael Orlandi (Pasturo), Dawit Maffazioli Uso Castegnato). Cadette: Alessia Acquistapace (Cortenova), Elisa Peverelli (Santi ), Aurora Combi (Cortenova).

Erik Canovi (Talamona), Tommaso Bonetta (Calco), Giulio Mascheri (Cortenova). Allieve : Greta Contessa (Santi), Clara Agostoni (Pasturo), Giulia Oregioni (Santi).

Giovanni Artusi (Cortenova), Lorenzo Pepe (Cortenova), Francesco Bongio (Morbegno). Juniores f: Alessia Ippolito (Pasturo), Francesca Gianola (Premana), Gabriella Martelli (Santi).

Giovanni Zugnoni (Santi), Giovanni Di Dio (Calco), Mosè Gueruini (Atl Eden). Seniores f: Laura Nardo (Pagnona), Alice Testini (Piateda), Giulia Spadoni (Cassano D’Adda).

Mattia Sottocornola (Santi), Manuel Molteni (Villa Guiardia), Eros Radelli (Cortenova). Amatori A f: Carola Forni (Pasturo), Debora Dell’Andrino (santi), Elena Peracca (Alto Lario).

Massimiliano De Bernardi (Alto Lario), Emanuele Manzi (Santi), Fabrizio Sutti (Valgerola). Amatori B: Cinzia Zugnoni (Morbegno), Debora Benedetti (Pasturo), Maria Gianola (Cortenova).

Davide Raineri (Cortenova), Graziano Zugnoni (Santi), Roberto Pedroncelli (Santi). Veterane A : Giovanna Cavalli (Pasturo), Michela Trotti (Morbegno), Anna Maria Arrigoni Battaia (Cortenova).

Graziano Ticozzelli (Pagnona), Gianni Muttoni (Pagnona), Giuseppe Denti (Bellano). Veterane B: Gabriella Maggioni (Cernuschese), Augusta Riva (Pagnona), Flavia Bosisio (Alto Lario).

