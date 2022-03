Campestre. 30° campionato regionale Csi, Team Pasturo sorprende tutte le avversarie

I valsassinesi vincono la classifica finale davanti a Gs Csi Morbegno e Csc Cortenova

CASTEL GOFFREDO (MN) – Il finale che non ti aspetti. La sorpresa è arrivata quando, dopo le premiazioni di giornata della terza prova del campionato regionale Csi di corsa campestre che si è disputata domenica a Castel Goffredo, si è entrati nel momento più atteso, quello delle premiazioni delle società.

Prima vengono chiamate le società vincitrici della classifica giovanile (classifica data dalla somma dei punti individuali di tre categorie che andavano dalla Esordienti sino alla categoria Cadetti con un massimo di tre atleti per categoria per ogni società ad essere conteggiati in ogni giornata) sul podio salgono al terzo posto il Lieto Colle con 182 punti, sul secondo gradino il Gs Csi Morbegno con 195 e a vincere è il Team Pasturo con 202 punti. Successivamente è la volta della classifica Assoluta che, seguendo gli stessi criteri, conteggiava i punti societari ottenuti in cinque categorie diverse sempre con un massimo di tre atleti per categoria.

Team Pasturo con 185 punti al 3° posto, Gs Csi Morbegno al 2° posto con 190 e Csc Cortenova al 1° con 202

Mancava solo la proclamazione della società che aveva vinto il campionato regionale 2022, i conti erano già fatti e con due vittorie di giornata (a Villa Guardia e Castel Goffredo) e il terzo posto a Nuova Olonio, il Csc Cortenova si preparava ad alzare al cielo l’ennesimo trofeo. Si parte a ritroso, dalla decima posizione, prima lecchese ad essere chiamata è stata la Virtus Calco col 9° posto con 286 punti. Al 7° la Pol Bernate con 293. Si arriva al podio e, a sorpresa, i valsassinesi del Cortenova vengono chiamati al 3° posto con 378 punti, stupore da parte di tutti. Al secondo posto viene chiamato il Gs Csi Morbegno con 385 punti e a sorpresa a vincere il titolo è il Team Pasturo con 387 punti. Increduli i valsassinesi si sono presentati a ritirare l’ambito trofeo e con cautela, sono andati a leggere il regolamento del campionato: la somma finale dei punti (a differenza di quella usata per la classifica di giornata che sommava i punti del giovanile e dell’Assoluto e premiava con 70 punti la prima classificata, 65 la seconda, 62 la terza e a scalare di due punti) per la classifica finale del campionato assegnava gli stessi punti sia al vincitore di giornata della classifica giovanile che a quello della classifica Assoluta, tre punteggi del giovanile e tre dell’Assoluto dunque per la classifica finale e non un unico punteggio dato dalla loro somma, come nella classifica parziale di giornata.

Le altre lecchesi in classifica sono l’As Premana al 12° posto con 246 punti, l’Us Derviese al 17° con 162 punti, la Pol Pagnona al 20° con 158 punti, la Pol Bellano al 26° con 124 punti, il Gso Rogeno al 31° con 68 e la Pol Valvarrone al 37° con 16 punti.

Otto campioni regionali per il comitato di Lecco, sette atleti al secondo posto e nove al terzo posto

Premiata la partecipazione alle tre prove nella classifica finale individuale, con tre successi il Csc Cortenova è la società più titolata dell’edizione 2022 a cui si aggiungono anche tre secondi e quattro terzi posti. Per il Team Pasturo arrivano due titoli e due secondi posti; due titoli anche alla Virtus Calco, uno alla Pol Bellano. Per l’Us Derviese sono due i secondi posti, al terzo posto salgono tre volte gli atleti della Pol Bernate e due volte quelli della Pol Pagnona.

Tutti i podi della classifica finale