Campestre. A Pasturo il campionato provinciale Csi, vince la Virtus Calco

Secondo posto per l’As Premana, terzo posto per il Cs Cortenova

PASTURO – Bufera di vento nella terza prova del campionato provinciale Csi di corsa campestre, gli organizzatori del Team Pasturo non hanno avuto vita facile ieri, ma tutto sommato la gara è stata conclusa molto bene. Iscritti 412 atleti, 16 società, medaglia per tutti cuccioli, pacco per tutti i classificati, mentre le mamme del Team Pasturo hanno preparato il ristoro dopo le gare.

Il trofeo Ambrogio Aliprandi è stato vinto dalla Virtus Calco prima società con 1043 punti, l’As Premana si prende il 2° posto con 943 punti e al terzo posto il Cs Cortenova con 928 punti. I padroni di casa del Team Pasturo chiudono al 4° posto con 857 punti e al 5° posto la Polisportiva Bernate con 569 punti.

Le altre società: 6° posto per la Pol Pagnona con 273 punti, 7° posto per la Pol Bellano con 197 punti, 8° posto per il Gs Rogeno con 127 punti, 9° posto per la Pol Oratorio 2B con 86 punti, 10° posto per il Gso V Unite Asd con 73 punti, 11° posto per la Pol 2001 con 67 punti, 12° posto per il Gso San Giorgio con 28 punti e 13° posto per la Pol Valvarrone con 25 punti. Fuori classifica Ca Lizzoli, Asd Oltretutto 87 e La Recastello Radici Group.

Cinque vittorie per Calco e Pasturo, quattro per Cortenova e Premana, due per Pagnona, una per Bernate e Rogeno

Successi per il Gs Virtus Calco con Anna Rigonelli tra le Cucciole, Yasmin El Azzouzy tra le Esordienti, Fabio Boffelli tra gli Amatori A, Dario Rigonelli tra gli Amatori B e Eugenia Casati tra le Veterane A. Per il Team Pasturo vincono Nicolò Mandelli tra i Cuccioli, Lorenzo Guido tra i Ragazzi, Beatrice Spada tra le Cadette, Federico Orlandi tra i Cadetti e Debora Benedetti tra le Amatori B.

Per il Cs Cortenova vincono Marco Pelizzaro negli Esordienti, Nicole Abis nelle Ragazze, Alessia Bergamini nelle Seniores e Luca Lanfranconi nei Seniores. Per Premana vincono con Arianna Rizzi nelle Allieve, Paolo Gianola nei Ragazzi, Emanuele Fazzini negli Juniores e Simona Fazzini nelle Amatori A.

Due vittorie per la Pol Pagnona con Italo Conti nei Veterani A e Gianbattista Muttoni nei Veterani B. Unica vittoria per Pol Bernate con Carlotta Isabella Maiocchi tra le Juniores e per Rogeno con Donzilia Lopez Cardosa tra le Veterane B.

Sul podio per i primi tre classificati. Coppa dagli Esordienti fino ai Cadetti, dagli Allievi in su confezione formaggi

Alberto Zaccagni presidente del Team e Carlo Isacchi coordinatore Area Formazione, hanno ringraziato gli atleti, genitori, allenatori e gli sponsor per la buona riuscita della competizione, un ringraziamento speciale ai proprietari di Prato Buscante per aver permesso l’utilizzo dei loro terreni. Una medaglia a tutti i piccoli atleti dei Cuccioli che hanno gareggiato e anche ai Diversamente Abili . Dagli Esordienti fino ai Cadetti coppe per i primi tre classificati, dagli Allievi fino ai Veterani B ai primi tre una confezione di formaggio.

Tutti i podi per ogni categoria

Cuccioli: 1^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), 2^ Aurora Pasquini (Team Pasturo), 3^ Cecilia Giovenzana (Pol Bernate).

Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Marcello Saini (Gso San Giorgio), 2° Michele Magni (Csc Cortenova).

Esordienti: 1^ Yasmin El Azzouzi (Gs Virtus Calco), 2^ Matilde Spano (Csc Cortenova), 3^ Greta Tagliaferri (As Premana).

Esordienti: 1° Mirco Pelizzaro (Csc Cortenova), 2° Filippo Astorino (Pol 20001), 3° Fabrizio Pomoni (As Premana).

Ragazze: 1^ Nicole Abis (Csc Cortenova), 2^ Virginio Gallo (Pol Bernate), 3^ Linda Cattaneo (Pol Bernate).

Ragazzi: 1° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 2° Nicola Spano (Csc Cortenova), 3° Rayan El Azzouzi (Virtus Calco).

Cadette: 1° Beatrice Spada (Team Pasturo), 2^ Carolina Fazzini (As Premana), 3^ Irene Tarzia (Virtus Calco).

Cadetti: 1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 2° Federico Forni (Team Pasturo), 3° Andrea Benedetti (Csc Cortenova).

Allieve: 1^ Arianna Rizzi (As Premana), 2^ Maria Fazzini (As Premana), 3^ Aurora Combi (Csc Cortenova).

Allievi: 1° Paolo Gianola (As Premana), 2° Michael Gianola (As Premana), 3° Lorenzo Gianola (As Premana).

Juniores: 1^ Isabella Carlotta Maiocchi (Pol Bernate), 2^ Ginevra Brognoli (Virtus Calco), 3^ Emma Lombardi (Virtus Calco).

Juniores: 1° Emanuele Fazzini (As Premana), 2° Mauro Gianola (As Premana), 3° Osia Gianola (As Premana).

Seniores: 1^ Alessia Bergamini (Asc Cortenova), 2^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Paola Ravasio (Virtus Calco).

Seniores: 1° Luca Lanfranconi (Csc Cortenova), 2° Marco Melesi (Csc Cortenova), 3° Stefano Villa (Virtus Calco).

Amatori A: 1^ Simona Fazzini (As Premana), 2^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 3^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova).

Amatori A: 1° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 2° Enzo Gianola (As Premana), 3° Ambrogio Bernasconi (Pol Bellano).

Amatori B: 1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 3^ Elena Caliò (Team Pasturo).

Amatori B: 1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 2° Stefano Rigamonti (Gs Rogeno), 3° Fausto Rizzi (As Premana).

Veterane A: 1^ Eugenia Casati (Virtus Calco), 2^ Elena Maria Corno (Pol Bernate), 3° Emilia Amadini (Team Pasturo).

Veterani A: 1° Italo Conti (Pol Pagnona), 2° Felice Brusadelli (Virtus Calco), 3° Angelo Gerosa (Team Pasturo).

Veterane B: 1^ Lopez Donzilia Cardosa (Gs Rogeno); 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 3^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

Veterani B: 1° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 2° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 3° Giulio Maiocchi (Pol Bernate).

Intel Relazioni: 1^ Rebecca Vanoli (Asd Oltretutto 97), 2^ Sofia Todeschini (Asd Oltretutto 97), 3^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

Intel Relazioni: 1° Marco Conti (Asd Oltretutto 97), 2° Abacar Azize Diarassouba (Asd Oltretutto 97).

Intel Relazioni: 1° Alessandro Fumagalli (Asd Oltretutto 97).